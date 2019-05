‘Het komt zou nu en dan voorbij dat ik de play-offkoning zou zijn’

Cyriel Dessers kende, mede vanwege blessureleed, een teleurstellend seizoen bij FC Utrecht, maar de Belgische spits liet zondag in de play-offs tegen Heracles Almelo zien er toch te staan op het moment dat het nodig is. De aanvaller nam in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen de Twentenaren de tweede treffer voor zijn rekening en bezorgde de Domstedelingen zo een goede uitgangspositie om de finale van de play-offs te halen.

Voor Dessers komt er zo mogelijk toch nog een mooi einde aan een ‘bizar seizoen’: “In de eerste seizoenshelft speelde ik weinig. Ik raakte geblesseerd, kwam sneller dan verwacht weer terug en mag nu weer starten. Dat voelt gewoon heel erg goed”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Dat hij dit seizoen weinig heeft gespeeld, merkte hij afgelopen woensdag in een ‘heel zware’ wedstrijd tegen sc Heerenveen echter wel: “Conditioneel ging het wel, maar het wedstrijdgevoel was er nog niet.”

“Waar ik moest staan en lopen. Het leek wel of ik niet meer kon voetballen. Ik hoop dat ik me nu kan optrekken aan dit niveau. Dat zou dan precies op tijd zijn ja.” Dessers is dus op tijd fit voor de play-offs en de Belg heeft een reputatie hoog te houden. Twee jaar geleden speelde hij met zeven doelpunten in vier nacompetitiewedstrijden een hoofdrol bij de promotie van NAC Breda naar de Eredivisie. “Dat ik de play-offkoning zou zijn, komt zo nu en dan voorbij. Dat doet me plezier. In België houden ze ook van play-offs, daar speelde ik er ook al een paar.”

“Ik weet niet hoe het komt dat ik juist dan goed kan presteren, ik voel me gewoon goed op dit moment. Dat ik mag spelen, daar ben ik heel blij mee”, gaat hij verder. Hij wil zichzelf echter nog niet de eerste keus in de spits noemen bij FC Utrecht: “Dat durf ik niet zo uit te spreken. Ik ben gewoon de man die mag spelen. Ik probeer hard te werken, de ballen in de ploeg te houden en te scoren. Op dit moment gaat dat goed. Ik hoop dat ik dat dinsdag ook mag doen.”