Recordreeks Frank de Boer ten einde door beschamende nederlaag

Frank de Boer weet weer wat verliezen is. De Nederlandse trainer van Atlanta United won de voorbije weken steevast met zijn ploeg zonder een tegentreffer te incasseren, maar ging zondagnacht onderuit tegen New York Red Bulls (1-0). De nederlaag van Atlanta United was opvallend, vooral omdat de tegenpartij na ruim een halfuur spelen reeds met tien man kwam te staan.

Atlanta United begon dit seizoen slecht onder De Boer, maar de laatste vijf wedstrijden werden wel in een overwinning omgezet, zonder dat men een tegentreffer heeft moeten slikken. Zodoende zette De Boer een recordreeks neer in de Major League Soccer, aangezien een ploeg nog nooit vijf keer achter elkaar de nul wist te houden.

De bezoekers creëerden tegen New York Red Bulls weinig kansen, terwijl de thuisploeg na 35 minuten spelen al met tien man kwam te staan toen Tim Parker van het veld werd gestuurd na een overtreding op Josef Martinez. Atlanta United had zodoende de beste papieren om een overwinning te boeken, maar het was de thuisploeg die de drie punten uiteindelijk kon binnenhalen.

Tom Barlow wist halverwege de tweede helft het net te vinden door met zijn hoofd doelman Brad Guzan te verschalken: 1-0. Atlanta United kon vervolgens weinig klaarspelen, waardoor De Boer sinds lange tijd weer verloor. Atlanta United staat nu op de vierde plaats in de Eastern Conference en heeft vier punten minder dan koploper Philadelphia Union, dat wel een duel meer heeft gespeeld.