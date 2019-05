Kenneth Perez: ‘Hij kan beter naar Ajax dan naar een club als Everton’

De toekomst van Martin Ödegaard blijft voer voor discussie. De sterspeler van Vitesse, die dit seizoen werd gehuurd van Real Madrid, kreeg zaterdag van zijn trainer Leonid Slutsky een negatief advies over een eventuele transfer naar Ajax. De Amsterdammers denken eraan om zijn contract bij Real Madrid af te kopen, maar Slutsky vindt dat Ödegaard beter naar een zwaardere competitie kan. Kenneth Perez vond de uitspraken opvallend.

"Ik vond het wel heel opvallend wat Slutsky over Ödegaard zei", vertelt de analist zondagavond bij FOX Sports. De Deen vindt het perspectief van een nieuwkomer als Slutsky op de Eredivisie verhelderend. "Hij raakte dit seizoen voor het eerst bekend met de Eredivisie en hij concludeert dat Ödegaard eigenlijk naar een betere competitie moet, waar hij meer weerstand krijgt. Als buitenstaander constateert Slutsky dat het niveau en de weerstand niet al te hoog is."

Toch denkt Perez dat Ödegaard er niet per se goed aan doet om naar een hoger aangeslagen competitie te gaan. "Ik kan me voorstellen dat het voor hem beter is om bij Ajax te voetballen dan een club als Eintracht Frankfurt of Everton. Dan kan hij ook weer ondersneeuwen en daar word je niet beter van", waarschuwt hij. Gertjan Verbeek heeft begrip voor de uitspraken van Slutsky en stelt dat een speler zich in een competitie als de Bundesliga of de Premier League wel kan doorontwikkelen.

"Haal de Champions League weg bij Ajax, en je kunt je afvragen of Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong zich ook zo hadden ontwikkeld", stipt hij aan. "Ze hadden iedere week wel zo’n wedstrijd en daar word je beter van. Maar PSV was na de winterstop al klaar in Europa en er was op een gegeven moment geen enkele ontwikkeling meer in dat elftal. Ik kan me de denkwijze van Slutsky dus wel voorstellen."