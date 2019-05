Stam schrok van Feyenoord: ‘Ik hoorde het een halfuur van tevoren’

Jaap Stam werd op 6 maart voorgesteld als nieuwe trainer van Feyenoord voor komend seizoen. De oefenmeester werd aangesteld door Martin van Geel, maar op 27 maar maakte de technisch directeur bekend zelf te zullen vertrekken. Het was een schok voor Stam, zo geeft hij toe in een interview met VTBL. Pas op de dag zelf kreeg de oud-verdediger te horen dat hij in De Kuip niet zou samenwerken met Van Geel.

"Daar schrok ik wel van, want het was vooraf niet besproken of ingecalculeerd", blikt de bij PEC Zwolle weggehaalde trainer terug. "Een halfuur voordat het naar buiten werd gebracht, kreeg ik het te horen. Martin belde me en het was best een schok. Natuurlijk snap ik zijn redenen en respecteer ik die, maar ik ging ervan uit dat wij samen zouden werken. Dat is dus niet zo. Nu wacht ik op iemand anders die zijn rol overneemt."

De wisseling van de wacht in de bestuurlijke laag van Feyenoord zou kunnen betekenen dat Stam minder stevig op het zadel zit bij zijn nieuwe club. De toekomstige opvolger van Van Geel is immers niet verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainer. Stam weet dat zo'n situatie altijd tot moeilijkheden kan leiden voor een trainer. "Zo kan het wel lopen, ja. Of het moet andersom gaan: dat ik hem buiten de deur zet", grapt hij.

Stam weet dat de verwachtingen bij Feyenoord 'altijd hoog' zijn, maar spreekt niet de doelstelling uit om kampioen te worden. "Iedereen wil het liefst dat je kampioen wordt, maar je moet wel reëel kijken naar het elftal en naar de club. We moeten bekijken wat we kunnen doen. We hebben het afgelopen jaar gezien dat Feyenoord tegen de topploegen wel resultaten kan halen. Kunnen we dat blijven doen, en kunnen we constanter ons niveau vasthouden tegen de andere ploegen? Dat is natuurlijk wel een doelstelling", blikt hij vooruit.