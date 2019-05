Champions League lonkt voor Nederlanders; Napoli deelt Inter ferme tik uit

Atalanta is er zondagavond in geslaagd om de kans op een ticket voor de Champions League voor volgend seizoen in leven te houden. De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer kwam op voorsprong tegen Juventus, maar la Vecchia Signora sloeg in de slotfase terug: 1-1. Internazionale verloor tegelijkertijd met duidelijke cijfers van Napoli, waardoor ook Inter volgende week nog aan de bak moet voor een plek in de top vier: 4-1. Nummers drie en vier Atalanta en Inter staan beide op 66 punten, AC Milan heeft 65 punten, terwijl AS Roma 63 punten bezit.

Juventus – Atalanta 1-1

Atalanta was in de eerste helft de betere partij en dat was ook aan de ruststand van 0-1 af te lezen. Juventus had het meeste balbezit, maar de kansen waren voor de bezoekers. Zo had Hateboer een grote mogelijkheid op de 0-1, maar de poging van de Nederlander vloog over het doel. Atalanta ging alsnog rusten met een voorsprong, daar na een halfuur spelen een hoekschop door iedereen werd gemist behalve Josip Ilicic: 0-1.

Atalanta had met een 0-1 voorsprong zeer goede papieren om een ticket van de Champions League binnen te halen, maar vlak voor tijd sloeg Juventus toe via Mario Mandzukic. De invaller wist een strakke voorzet van Juan Cuadrado vanuit een lastige hoek knap in het netje te deponeren, waardoor Atalanta volgende week thuis tegen Sassuolo het karwei moet afmaken.

Napoli – Internazionale 4-1

Bij winst was Inter zeker van een plek bij de top vier en dus een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Na 45 minuten spelen keek de ploeg van Luciano Spalletti echter tegen een achterstand aan in het Stadio San Paolo. Een geweldige knal van Piotr Zielinski bleek doelman Samir Handanovic te machtig: 1-0. Na een uur spelen zorgde Dries Mertens voor de genadeklap namens Napoli door een prachtige voorzet binnen te koppen: 2-0.

Fabian Ruiz sloeg vervolgens twee keer toe, waardoor een enorme nederlaag dreigde voor Inter. Via Mauro Icardi, die een penalty benutte, werd de eer nog gered voor de ploeg van Luciano Spalletti. Door de fikse verliesbeurt moet Inter volgende week, net als Atalanta, goed presteren om een Champions League-ticket te realiseren. Inter ontvangt dan in eigen huis laagvlieger Empoli.