Van der Meyde verklapt: ‘Hij stapte af op Ten Hag en het ging er hard aan toe’

Donny van de Beek maakte dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door bij Ajax. In de eerste twee maanden schommelde de middenvelder tussen de bank en de basis, maar in de laatste maanden was hij niet meer weg te denken uit de opstelling van trainer Erik ten Hag. Aan het begin van het seizoen was Van de Beek niet tevreden met zijn situatie, zo verklapt Andy van der Meyde zondagavond bij VTBL.

"Hij had het in het begin wel moeilijk", blikt Van der Meyde terug in het praatprogramma. "Ik weet dat hij toen met Erik ten Hag heeft gesproken en dat ging er best wel hard aan toe. Hij wilde gewoon spelen en heeft dat duidelijk gemaakt. Dat toont wel karakter bij hem. Hij heeft zich teruggeknokt." Volgens de oud-Ajacied wordt Van de Beek enigszins ondergewaardeerd, in vergelijking met zijn ploeggenoten.

"Hij is heel belangrijk geweest voor Ajax. Hij is iemand die altijd tussen de linies speelt, altijd aanspeelbaar is en altijd het strafschopgebied in komt", somt Van der Meyde op. "Het is gewoon een heel grote speler." Van de Beek kwam dit seizoen uiteindelijk in alle 34 competitieduels in actie, waarvan in 28 als basisklant. In alle competities bij elkaar kwam hij tot 57 optredens.

Theo Janssen is onder de indruk van het verhaal dat Van de Beek op Ten Hag afstapte om zijn onvrede te uiten. "Dat had ik niet van hem verwacht, op zo'n jonge leeftijd. Daar heb ik respect voor, want er zijn maar heel weinig jonge spelers die dat doen", weet de oud-middenvelder. Van de Beek wordt in de wandelgangen met meerdere buitenlandse clubs in verband gebracht, maar heeft nog een contract tot medio 2022.