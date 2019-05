Willems ziet 'cruciale' fout van PSV'er: 'Hij moet gewoon blijven staan'

Ajax pakte afgelopen week de landstitel door achtereenvolgens af te rekenen met FC Utrecht en De Graafschap. PSV leek lange tijd de favoriet om kampioen te worden, maar de ploeg van Erik ten Hag realiseerde een comeback. De heren aan tafel bij VTBL van RTL 7 zijn zondagavond het erover eens dat de topper Ajax-PSV (3-1) cruciaal was in de titelstrijd.

Theo Janssen vond dat de tackle van Daniel Schwaab op David Neres het kantelpunt was. Bij dat incident had PSV net 1-1 gemaakt via Luuk de Jong, nadat Noussair Mazraoui met rood van het veld was gestuurd. “Dat was honderd procent het cruciale moment in de titelstrijd”, aldus de oud-middenvelder, die stelt dat het gevoel heerste dat PSV toen zou doordrukken.

“Het was klaar, het kampioenschap was gespeeld, dat gevoel.” Jetro Willems, voormalig verdediger van de Eindhovenaren en tegenwoordig actief bij het Duitse Eintracht Frankfurt, is het met Janssen eens. “Schwaab moet gewoon op de benen blijven”, aldus de vleugelverdediger, die ontkent dat hij het sowieso beter had gedaan in die situatie.

“Deze wedstrijd heeft PSV de kop gekost”, aldus Willems, die aangeeft dat het spel van Ajax in de Champions League ook in Duitsland indruk maakte. “Iedereen was verrast dat Ajax zo ver was gekomen. In Duitsland leefde het ook. Ze halen Tadic, Blind, ze houden Ziyech... Er werd echt over gesproken”, aldus de vleugelverdediger.