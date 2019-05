Gedecideerde Edinson Cavani spreekt vurige wens over zijn toekomst uit

Edinson Cavani wordt de laatste tijd in verband gebracht met een vertrek bij Paris Saint-Germain. De Uruguayaanse aanvaller zou naar verluidt nog een keer een toptransfer ambiëren, waarbij onder meer Atlético Madrid en Manchester United als mogelijke bestemming worden genoemd. Cavani laat nu echter weten dat hij graag bij PSG blijft.

De 32-jarige spits, die nog tot medio 2020 vastligt, liet eerder dit seizoen nog in het midden of hij langer door wil gaan in de Franse hoofdstad. Nu laat hij in gesprek met Canal+ weten dat hij bij PSG wil blijven. “De band met de fans is prachtig. Dit zijn dingen die je je altijd zullen bijblijven. Alles in het voetbal is gebaseerd op werk, training en professionaliteit."

“De fans geven je daarvoor erkenning en dat is mooi. Ik kan ze alleen maar bedanken door alles te geven op het veld”, aldus de routinier, die graag zijn contract uitdient. “Ik wil graag blijven. Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik houd van de club, de stad en mijn leven hier. Maar goed, in het voetbal hangt niet alles van de speler af. De directie speelt ook een rol.”

De 109-voudig international is sinds de zomer van 2013 actief bij les Parisiens, nadat de Franse grootmacht ongeveer 65 miljoen euro had betaald aan Napoli. In zes jaar tijd heeft de aanvaller 278 wedstrijden gespeeld voor PSG. Daarin heeft Cavani 193 keer een doelpunt gemaakt en heeft de veteraan 39 keer een medespeler in stelling gebracht.