Gullit merkte verbazing in Engeland om Ajax: ‘Is hij echt zó goed?’

Dusan Tadic speelde dit seizoen een belangrijke rol in het succes van Ajax. De tot centrumspits omgeschoolde buitenspeler was in 56 officiële wedstrijden goed voor 38 doelpunten en 22 assists. Al vanaf de eerste Europese wedstrijden, op 25 juli en 1 augustus tegen Sturm Graz, stond Tadic er, zo merken de analisten van Rondo zondagavond op.

Tadic kwam afgelopen zomer voor maximaal 13,7 miljoen euro over van Southampton. Zijn komst bleek een schot in de roos en daar hadden weinigen op gerekend in Engeland, zo heeft Ruud Gullit opgemerkt. "In Engeland stonden ze er echt van te kijken. Tadic, is die zó goed? Maar hij speelt natuurlijk ook in een andere rol nu. Bij Southampton speelde hij aan de buitenkant; nu speelt hij in het centrum", stipt Gullit aan.

Wim Kieft benadrukt dat Tadic niet pas na de positiewisseling goed ging spelen. "Hij deed het ook geweldig in de voorrondes van de Champions League, toen hij wel aan de zijkant speelde", merkt hij op. Youri Mulder vindt het knap dat Tadic zo snel al in vorm was, daar zijn aanloopperiode naar het seizoen erg kort was. De aanvaller deed in de zomer met zijn land nog mee aan het WK.

"Hij heeft met Servië het WK gespeeld. Vervolgens had hij één week vakantie en had hij een paar dagen om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Sturm Graz. Vanaf dat moment tot nu heeft hij er gestaan", concludeert Mulder. Tadic kwam in allebei de laatste competitieduels van het seizoen, de 4-1 zege op FC Utrecht en de 1-4 zege op De Graafschap, twee keer tot scoren. Hij was daarmee tot het laatste moment belangrijk in de titeljacht van Ajax.