Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong als voorbeeld: ‘Dat is de beste weg’

Oranje Onder-17 pakte zondag de EK-titel door in Dublin de leeftijdsgenoten van Italië te verslaan: 4-2. De formatie van bondscoach Peter van der Veen kwam in de eerste helft al op een riante 3-0 voorsprong en na de rust kwam de zege niet meer in gevaar. Zaakwaarnemer Guido Albers ziet veel talent rondlopen in de jeugd van Oranje.

Bij Rondo van Ziggo Sport laat Albers weten dat dit soort duels steevast door heel veel clubs worden bekeken. “Als ik om me heen kijk, is de hele Europese top er”, zegt de belangenbehartiger vanuit Ierland in gesprek met Jack van Gelder. “Je ziet scouts van alle clubs: Manchester City, Manchester United... Uit alle competities zijn ze hier.”

“Van de week zaten er meer scouts dan supporters”, vervolgt Albers, die constateert dat veel talenten ervoor kiezen om Nederland op vroege leeftijd in te ruilen voor een topclub in het buitenland. “Die ontwikkeling blijft doorgaan. Aan de andere kant zie je ook een aantal jongens van Feyenoord en Ajax hier. Die gaan ook voor hun kans bij hun club.”

“Ik denk nu, met de resultaten van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong (hun ontwikkeling en hun talent, red.), die naar het buitenland gaan, dat je ziet dat je ook via Nederland een mooie stap kan maken. Ik denk zeker dat het nog steeds de beste weg is om via de Eredivisie naar het buitenland te gaan”, besluit de zaakwaarnemer zondagavond.