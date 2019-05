Galatasaray van de hel naar de hemel in zenuwslopende titelkraker

Galatasaray heeft de landstitel in Turkije zondagavond geprolongeerd. De grootmacht klopte titelconcurrent Medipol Basaksehir met 2-1 en heeft een voorsprong van drie punten, met nog een duel te gaan. Omdat het onderling resultaat in het voordeel van Galatasaray is, grijpt Cim Bom voor de 22ste keer in de clubgeschiedenis de titel. Basaksehir was na een vroeg doelpunt virtueel kampioen, maar moet zich tevreden stellen met de tweede plek en deelname aan de derde voorronde van de Champions League. Galatasaray gaat de groepsfase in.

De wedstrijd was pas zestien minuten oud, toen Elia vanaf de linkerflank de achterlijn zocht tussen twee verdedigers door. Hij bracht de bal voor en vond Riad Bajic, die hoog sprong en de 0-1 tegen de touwen kopte. Omdat het vorige duel tussen beide clubs in 1-1 eindigde, was Basaksehir bij die stand virtueel kampioen. De thuissupporters reageerden woest en gooiden allerlei voorwerpen op het veld; verdediger Mahmut Tekdemir werd ogenschijnlijk geraakt en ging naar het gras. De wedstrijd ging evenwel door en Baseksehir nam de voorsprong mee de rust in, mede door een knappe redding van doelman Mert Günok in een één-op-één-situatie met Marcão.

Galatasaray, met Selçuk Inan als vervanger van Ryan Donk, kwam kort na rust alsnog op gelijke hoogte via een prachtige omhaal van Sofiane Feghouli. De Algerijn kopte na een corner tegen de kruising en vond in de rebound de ruimte voor een diagonale omhaal in de bovenhoek: 1-1. Het leek er vervolgens tot twee keer toe op dat Galatasaray de leiding greep. Younès Belhanda scoorde na een fraaie hakbal van Henry Onyekuru, maar vanwege een handsbal in de aanloop werd het doelpunt afgekeurd. Vervolgens werd ook een treffer van Onyekuru zelf geannuleerd.

De Belg werd gelanceerd vanaf het middenveld en schoof de bal behendig langs Günok, maar stond op het moment van spelen net buitenspel. Driemaal bleek scheepsrecht voor Galatasaray, want kort na de afgekeurde doelpunten werd een treffer van Onyekuru toch toegekend. Een onhandige poging van verdediger Fyodor Kudryashov om de bal weg te werken na een vrije trap resulteerde in een vrije kans voor Onyekuru, die zich daar wel raad mee wist. Omdat een vrije trap van Selçuk tegen de paal belandde bleef het spannend, maar Galatasaray gaf de voorsprong niet meer weg.