Oranje Onder-17 schittert in finale en prolongeert EK-titel

Oranje Onder-17 heeft wederom de EK-titel gepakt. De talenten van Nederland waren in de finale in Dublin te sterk voor de leeftijdsgenoten van Italië. Na 45 minuten spelen stond Oranje op een 3-0 voorsprong en in de tweede helft gaven de jongelingen de zege niet meer uit handen: 4-2. Door de winst prolongeert Oranje Onder-17 de titel van 2018, iets dat slechts drie keer eerder is voorgekomen: Portugal (1995 en 1996), Spanje (2007 en 2008) en Nederland (2011 en 2012).

Nederland was in de beginfase de sterkere partij, maar grote kansen bleven uit. Mohamed Taabouni en Kenneth Taylor konden doelman Marco Molla echter niet goed testen, terwijl aan de andere kant van het veld keeper Calvin Raatsie alert was bij een poging van Sebastiano Esposito. Na bijna twintig minuten spelen brak Sontje Hansen de ban. Molla reageerde niet goed genoeg op een schot van Naoufal Bannis, waarna Hansen kon profiteren van de rebound: 1-0.

Een kwartier later kwam Bannis wel tot scoren. Een vrije trap van Ki-Jana Hoever belandde via de paal weer het veld in. Bannis reageerde kordaat en zette de 2-0 op het scorebord. Nog voor de rust maakte Oranje de beslissende derde treffer. Ian Maatsen zorgde op prachtige wijze voor de 3-0 door van afstand Molla te verrassen en de bal knap in het doel te werken. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen leek op rozen te zitten, maar snel in de tweede helft kwam Italië terug.

Bij een corner verdedigde Oranje niet goed uit, waardoor Lorenzo Colombo iets terug kon doen door te scoren: 3-1. Twintig minuten voor tijd maakte Naci Ünüvar aan alle twijfels een einde. De invaller kwam het strafschopgebied binnen, werd niet goed aangepakt door de defensie van Italië en tikte in de lange hoek raak: 4-1. Door een foute pass van Raatsie werd het nog 4-2 via Colombo, maar verder kwam Italië niet.