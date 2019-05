Cillessen tweemaal de fout in bij mogelijk laatste competitieduel Barcelona

Barcelona heeft in het laatste competitieduel gelijkgespeeld tegen Eibar. De kampioen van Spanje kwam op bezoek bij de nummer twaalf van LaLiga niet verder dan 2-2, mede door toedoen van Jasper Cillessen, die twee keer in de fout ging bij de tegentreffers. Dankzij een dubbelslag van Lionel Messi wist de Catalaanse grootmacht alsnog een punt te pakken tegen de middenmoter. Voor Barcelona staat nu nog de finale van de Copa del Rey tegen Valencia op 25 mei op het programma.

Barcelona kwam na negentien minuten spelen op achterstand door matig optreden van Jasper Cillessen, die de geblesseerde Marc-André ter Stegen verving. Bij een voorzet vanaf links gleed Gerard Piqué uit, waardoor de verdediger niet kon ingrijpen bij het schot van Marc Cucurella. De poging van de Spanjaard leek houdbaar, maar Cillessen kan de bal niet keren: 1-0. Lang kon Eibar niet genieten van de voorsprong, want na ruim een halfuur spelen sloeg Lionel Messi twee keer toe.

Arturo Vidal had een prachtige steekpass in huis op de Argentijn, die vervolgens kalm bleef en doelman Marko Dmitrovic verschalkte: 1-1. Een minuut later bracht de sterspeler zijn ploeg op voorsprong door een counter fraai af te maken. Messi stormde na een strakke pass richting het vijandelijke doel en wipte het leer over de sluitpost: 1-2. Messi bereikte zodoende voor de zesde keer in zijn loopbaan de grens van vijftig goals in een seizoen voor Barcelona.

Barcelona ging echter niet met een voorsprong rusten, aangezien Cillessen wederom slecht voor de dag kwam. De Oranje-international verwerkte een lange bal slecht door de bal richting tegenstander Pablo De Blasis te koppen. Cillessen stond vervolgens te ver voor zijn doel en kon niet voorkomen dat de Argentijn op schitterende wijze, vanaf dertig meter, de bal in één keer in het doel werkte: 2-2. Na de thee konden beide teams de doelmannen niet passeren.

Zowel Cillessen als Dmitrovic konden het doel schoonhouden in de tweede helft. Trainer Ernesto Valverde gebruikte het duel onder meer om jonge spelers de kans te bieden zich te laten zien in LaLiga. De trainer bracht Moussa Wague, Carles Alena en Carles Perez in het veld. De talenten konden echter het verschil niet maken, waardoor Barcelona met 87 punten uit 38 wedstrijden het seizoen beëindigd. Het was voor Cillessen waarschijnlijk zijn laatste duel voor Barcelona in LaLiga, daar de Nederlander wordt gelinkt aan een uitgaande transfer.