Analisten verbijsterd door arbitrage: ‘Als ze slapen, heb je er niks aan!’

De eerste helft tussen TOP Oss en Sparta Rotterdam in de halve finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs hield niet over en leverde dan ook geen doelpunten op. Beide teams konden zich halverwege mogelijk echter wel beklagen over de arbitrage, zo oordelen analisten John de Wolf en Hans Kraay junior in de rust bij FOX Sports.

Het duo is allereerst van mening dat Deroy Duarte na ruim een halfuur voetballen een rode kaart had verdiend voor een grove charge op Philippe Rommens. Scheidsrechter Christiaan Bax liet de middenvelder van Sparta echter ontsnappen met een gele kaart, nadat hij zijn noppen op het scheenbeen van Rommens had geplant. "Het kan dat de scheidsrechter dit niet ziet, want hij staat achter Duarte, maar dan zal de VAR hem moeten roepen. Hij gaat met zijn noppen vol over de bal heen", zo stelt Kraay jr. gedecideerd.

In de slotfase van de eerste helft raakte Bax opnieuw in opspraak, nadat een verdediger van TOP Oss de bal in het eigen strafschopgebied met de hand beroerde. Arbiters hebben in de Keuken Kampioen Play-offs de beschikking over de videoscheidsrechter, maar die bood in dit geval geen uitkomst. Volgens zowel De Wolf als Kraay jr. lijdt het geen twijfel dat Sparta een strafschop had verdiend. "Hij houdt de bal duidelijk tegen. En nogmaals: je hoort het zelfs. Dit is gewoon een penalty, klaar", vertelt De Wolf.

"Ik probeer me te verplaatsen in scheidsrechter Bax: hij kan het niet zien", vult Kraay jr. De Wolf aan. "Ik lees in allerlei kranten hoe vaak de VAR het wel niet goed heeft gedaan. Maar Björn Kuipers heeft gewoon gelijk… De mensen in dat hok in Zeist moeten gewoon zeggen: 'Komen! Het is 100 procent rood en het is ook 100 procent een penalty voor Sparta'. Als ze bij de VAR zitten te slapen, heb je er niks aan!"

