Eredivisieschap Excelsior hangt aan zijden draadje na uitnederlaag

Het voortbestaan van Excelsior in de Eredivisie staat op de tocht. Het elftal van trainer Ricardo Moniz werd zondag in de halve finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs afgetroefd door RKC Waalwijk en verloor met 2-1. Vleugelverdediger Juriën Gaari dompelde de bezoekers uit Rotterdam in rouw met een rake knal in de slotfase van de boeiende wedstrijd in het Mandemakers Stadion.

De eerste mogelijkheid voor Excelsior viel in de vijfde minuut te noteren. Etienne Vaessen redde met zijn vuisten op een inzet van de later in het duel wél trefzekere Jeffry Fortes. Daarna was het duidelijk de beurt aan RKC. Gaari zag een schot in het zijnet belanden en de inzet van Stijn Spierings vloog over het doel van de Rotterdammers heen. Mario Bilate leek de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar Hervé Matthys bracht redding op de lijn. De ploeg van Ricardo Moniz kwam via Elías Már Ómarsson nog dicht bij de openingstreffer in Waalwijk, maar de aanvaller van IJsland liet een goede kopkans onbenut.

De verdiende voorsprong van RKC kwam er enkele minuten na het begin van de tweede helft. Bilate koos goed positie en verschalkte Alessandro Damen op beheerste wijze. De manschappen van Fred Grim wilden doordrukken en zorgden er via Bilate en Dylan Seys voor dat de verdediging van Excelsior constant alert moest blijven. De doelpuntenmaker van RKC kende ook pech, want hij moest eerst een blessurebehandeling ondergaan en werd korte tijd later naar de kant gehaald.

Excelsior deelde na zeventig minuten spelen een mentale dreun uit aan de thuisploeg toen de vrijgelaten Fortes met een harde knal in de kruising de stand gelijk trok. Het momentum was daarna met de Kralingers, maar dat leverde geen zege op. Sterker nog, RKC trok aan het langste eind. De mee opgekomen Gaari kreeg de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten en liet Damen vervolgens kansloos met een harde knal vanaf enkele meters van het doel. De vreugde aan Waalwijkse zijde was dan ook groot na het laatste fluitsignaal, al moet de focus alweer snel op de tweede ontmoeting, aanstaande woensdag in Rotterdam. De eerste balomwenteling is om 18.30 uur.