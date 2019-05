‘Transfer van Hirving Lozano nadert rap door persoonlijk akkoord’

Napoli heeft de hoop op Hirving Lozano nog niet opgegeven. De aanvaller van PSV staat al geruime tijd op de radar van de Italiaanse topclub en volgens Il Mattino lonkt een miljoenentransfer voor de Mexicaan naar de Serie A. Volgens de Italiaanse krant is vooral trainer Carlo Ancelotti voorstander van de komst van Lozano.

De 23-jarige aanvaller wordt al maanden in verband gebracht met een uitgaande transfer bij de nummer twee van de Eredivisie. Verschillende clubs worden gelinkt aan de 35-voudig international, waaronder Napoli. De Italianen zouden de afgelopen tijd werk hebben gemaakt van de komst van Lozano, die in Eindhoven nog tot de zomer van 2023 vastligt.

Volgens Il Mattino leidt Napoli in de race om de handtekening van Lozano, die wordt getaxeerd op veertig miljoen euro. Napoli vindt dit een forse vraagprijs van PSV en willen graag onderhandelen met de Eindhovenaren om een lagere som te realiseren, zo klinkt het. De club heeft naar verluidt al een overeenkomst met Lozano, die graag naar Napels wil verkassen.

De krant uit Napels stelt dat club en speler eruit zijn, waardoor een overstap naar bijvoorbeeld Manchester United of Paris Saint-Germain ver weg is. Nu moeten PSV en Napoli nog tot een vergelijk komen. Lozano, die sinds medio 2017 actief is in Eindhoven, heeft in 74 wedstrijden voor PSV 40 doelpunten en 23 assists geproduceerd.