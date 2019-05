Hans Kraay verbaasd: ‘Niet voor te stellen dat hij minder is dan Sam Larsson’

Emil Hansson heeft zondag met zijn spel namens RKC Waalwijk in de eerste helft tegen Excelsior indruk gemaakt op Hans Kraay junior, die de middenvelder annex aanvaller zelfs vergelijkt met Sam Larsson. De presentator en analist was samen met John de Wolf aanwezig in de studio van FOX Sports om het duel in de halve finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs te analyseren en was in de rust lovend over de inbreng van de van Feyenoord gehuurde Hansson.

Kraay junior was ook complimenteus richting Anas Tahiri, een collega van Hansson op het middenveld van RKC. “Dat vind ik heerlijke spelers. Alles is op techniek, alles is vooruit. Hansson is rechtsbenig en speelt een beetje hangend linksbuiten, net als Larsson. Maar hij gaat ook weleens buitenom. Ik weet ook wel dat het de Keuken Kampioen Divisie is, maar ik kan me niet voorstellen dat Hansson minder is dan Larsson. En hij is van Feyenoord, dus hij kan gewoon terug.”

De twintigjarige Hansson meldde zich in 2015 in de jeugdafdeling van Feyenoord en debuteerde twee jaar later in de hoofdmacht van de Rotterdamse club. De Zweedse middenvelder met Noorse roots, in de reguliere competitie goed voor 12 doelpunten en 11 assists in 35 wedstrijden voor RKC, begint na de zomerstop aan zijn laatste contractjaar in De Kuip.