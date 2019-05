Arnold Bruggink lyrisch: ‘Op dit niveau zouden niet veel spelers dit doen’

Paco van Moorsel beleefde zondag een middag van uitersten in het eerste duel tussen Go Ahead Eagles en FC Den Bosch in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs (2-2). De middenvelder had na een half uur spelen een groot aandeel in het eerste doelpunt van Go Ahead én miste in de tweede helft ook nog een strafschop. De rol die Van Moorsel vertolkte bij de 1-1 werd in de rust uitgelicht door Arnold Bruggink.

Bruggink gaf Van Moorsel de nodige complimenten voor zijn aandeel in de 1-1. De middenvelder liet de bal uit een voorzet van vleugelverdediger Julian Lelieveld bewust door zijn benen gaan en keek tevreden toe hoe doelman Wouter van der Steen volledig werd verrast door zijn kunststukje. "Over het algemeen zijn er op dit niveau niet veel spelers die zulke beslissingen zouden nemen", zei de analist voor de camera van FOX Sports.

"Dit is gewoon zo goed gedaan. Die bal heeft helemaal niet veel snelheid, maar omdat hij weet waar hij zich bevindt op het veld, lukt de actie. Ik houd daar enorm van", vervolgt Bruggink. "Daarom vind ik ook dat Van Moorsel een speler is die je altijd op deze momenten moet afrekenen. Trainers kijken altijd naar zaken als meelopen met zijn man en meeverdedigen en weet ik veel allemaal."

Ondanks zijn bewierookte actie stapte Van Moorsel uiteindelijk teleurgesteld van het veld. Go Ahead was namelijk de bovenliggende partij tegen Den Bosch, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel, mede doordat Van Moorsel zelf in de slotfase nog een strafschop miste. Woensdagavond wacht de return in Den Bosch.