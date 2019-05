Go Ahead baalt na gelijkspel; Van Moorsel van held naar schlemiel

Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs winnend af te sluiten (2-2). Paco van Moorsel trok de meeste aandacht naar zich toe door een fraaie actie bij de eerste treffer van de ploeg uit Deventer. In de tweede helft leek de middenvelder uit te groeien tot matchwinner in Deventer, maar hij faalde hopeloos vanaf elf meter, waardoor een gelijkspel het maximaal haalbare bleek te zijn voor de formatie van trainer John Stegeman.

De bezoekers uit Den Bosch braken na slechts achttien minuten spelen de ban in de sfeervolle Adelaarshorst. Jort van de Sande ontdeed zich van zijn bewakers en liet doelman Hobie Verhulst kansloos met een bekeken kopbal. Lang duurde de Bossche euforie echter niet, want na een half uur spelen trok Julian Lelieveld de stand gelijk, al had Van Moorsel, in de beginfase dicht bij de openingstreffer, een groot aandeel in het doelpunt. De middenvelder liet de voorzet van de verdediger door zijn benen gaan en zag de bal tot zijn grote vreugde in de verre hoek verdwijnen: 1-1.

Kort na de gelijkmaker van Go Ahead Eagles was er wederom tegenslag voor FC Den Bosch. Stefano Beltrame schreeuwde het uit van de pijn en moest de strijd noodgedwongen staken. Aanvaller Rauno Sauppinen kwam voor de middenvelder binnen de lijnen. De thuisspelende ploeg ging nog bijna met een voorsprong rusten, maar een kopbal van Paco van Moorsel kwam via de lat terug het veld in, waarna ook aanvalsleider Thomas Verheydt niet kon profiteren van chaos in de verdediging van de Bosschenaren.

Diezelfde Verheydt leek the Eagles kort na rust op voorsprong te schieten, maar het doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel van aangever Van Moorsel. Het was juist FC Den Bosch dat korte tijd later wederom de leiding nam. Luuk Brouwers was alert bij een voorzet vanaf de zijkant en schoot de bal koeltjes in de korte hoek: 1-2. Istvan Bakx had de achterstand luttele minuten later alweer weg kunnen poetsen, maar de inzet van de Go Ahead-aanvaller werd van de lijn gekopt. Jaroslav Navrátil was koelbloediger dan zijn ploeggenoot en bracht Go Ahead Eagles na een fraaie soloactie door de defensie van de gasten uit Den Bosch op 2-2.

Navrátil was op stoom en kon door Stefan Velkov alleen middels een overtreding gestopt worden. Arbiter Jochem Kamphuis kende geen genade en legde de bal op de stip. Van Moorsel veranderde van held in schlemiel doordat de strafschop werd gekeerd door Van der Steen en de rebound voor open doel over de lat verdween. In de slotfase was Go Ahead Eagles nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, die er uiteindelijk niet kwam. Aan de andere kant kopte Verheydt als gelegenheidsverdediger nog een bal uit de doelmond. Beide ploegen gaan woensdag op herhaling in Den Bosch en het eerste fluitsignaal klinkt dan om 18.30 uur.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.