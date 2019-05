Real Madrid besluit dramatisch seizoen met thuisnederlaag

Real Madrid is er niet in geslaagd om een dramatisch verlopen seizoen op positieve wijze af te sluiten. De Champions League-houder werd begin maart in de achtste finales door Ajax al uit het miljardenbal gekegeld, terwijl het in eigen land nooit serieus de strijd aan kon gaan met kampioen Barcelona. In het eigen Santiago Bernabéu werd zondagmiddag bovendien een pijnlijke 0-2 nederlaag geleden tegen Real Betis, dat in Loren en voormalig Madrileen Jesé Rodríguez zijn twee doelpuntenmakers had. Real Madrid eindigt het seizoen met een achterstand van achttien punten op Barcelona op de derde plek, terwijl Betis de nummer tien op de eindrangschikking is.

Gareth Bale begon op de bank tijdens wat weleens zijn laatste duel voor Real Madrid had kunnen zijn, terwijl Zinédine Zidane de eveneens waarschijnlijk vertrekkende Keylor Navas wel een basisplaats gunde. De oefenmeester koos bovendien voor een jong middenveld met Federico Valverde en Marcos Llorente en voorin mocht ook Brahim Díaz aan de aftrap verschijnen. Real kreeg na een minuut of 25 met een schot van Marcelo dat net naast het doel ging de eerste aardige kans van de wedstrijd en aan de overkant moest Navas niet veel later in actie komen om een kopbal van Marc Bartra uit zijn doel te houden.

De beste kans van het verder weinig enerverende eerste bedrijf was echter voor Karim Benzema, die tien minuten voor de rust uit kansrijke positie een rebound binnen mocht schieten maar de bal op de paal mikte. In de tweede helft liet Vinícius Júnior zich ook zien met een gevaarlijke inzet, die echter door Pau López onschadelijk kon worden gemaakt. Drie minuten later moest collega Navas aan de overkant wel vissen toen Giovanni Lo Celso Andrés Guardado wegstuurde en de voormalige PSV’er vervolgens zag hoe Loren zijn voorzet in het dak van het doel joeg.

De druk van Betis bleef aanhouden en een schot van Lo Celso kon maar net door Navas uit zijn doel geranseld worden. De voor Díaz ingevallen Marco Asensio deed vervolgens bijna wat terug namens de thuisploeg, maar zijn poging verdween net langs de verkeerde kant van de paal. Die poging had de wedstrijd nog kunnen doen kantelen, daar het vlak daarna Betis was die de boel definitief in het slot gooide. De omsingelde verdediging van de Koninklijke werd met nog precies een kwartier op de klok opengereten door een goede loopactie van Júnior Firpo en hij stelde Jesé Rodríguez tegen zijn oude ploeg in staat om de bal hoog in het doel van Navas te schieten.