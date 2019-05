‘Toen ze hem haalden zei ik direct tegen vrienden: ‘Ajax wordt kampioen’’

Ruud Boymans werkte in het seizoen 2015/16 bij FC Utrecht intensief samen met Erik ten Hag en heeft louter goede herinneringen aan die voetbaljaargang in de Galgenwaard. De club uit de Domstad bereikte destijds de finale van de TOTO KNVB Beker (2-1 nederlaag tegen Feyenoord) en plaatste zich tevens voor de eindstrijd van de play-offs om Europees voetbal.

“Hij was toen al geniaal”, zegt de momenteel clubloze aanvaller zondagochtend in De Tafel van Kees op FOX Sports over zijn voormalig coach. “Toen Ajax hem gehaald had, zei ik direct tegen vrienden en familie: ‘Ajax gaat kampioen worden.’ Mijn vrienden zeiden toen: ‘Dat is toch helemaal niks?’ Ik zei: ‘Nou, wacht maar. Als hij het op de rit krijgt, is het gewoon een trainer die tactisch heel sterk is en gewoon goed met de jongens omgaat.’”

Volgens Boymans heeft Ten Hag altijd oog voor het menselijke aspect van een spelersgroep. Dat kwam goed van pas in de omgang met Yassin Ayoub, die bij FC Utrecht te boek stond als een ‘moeilijke jongen’. “Die kwam heel vaak te laat, er gebeurde nogal eens wat. Maar hoe Ten Hag daarmee omgaat, fantastisch. Bij Ajax lopen vast ook dat soort jongens, die hij toch op de rails krijgt.”

Ten Hag trad in januari 2018 aan bij Ajax en zorgde anderhalf jaar later voor de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis. Daarnaast werd twee weken geleden beslag gelegd op de TOTO KNVB Beker. In de finale werd Willem II met ruime cijfers verslagen (0-4). In de Champions League was de halve finale het eindstation. Tottenham Hotspur versperde de weg naar de finale door een 2-3 zege in de Johan Cruijff ArenA, na het eerste duel in Londen met 0-1 verloren te hebben.