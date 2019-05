Van Persie: ‘Ik heb niks tegen hem, maar ook niet veel met hem’

Robin van Persie zwaaide vorig week zondag af als profvoetballer, waardoor de tijd van terugblikken op een glansrijke carriére is begonnen. Een van de meest memorabele momenten komt uit het seizoen 2001/02, toen de 35-jarige oud-aanvaller van Feyenoord in de clinch lag met Pierre van Hooijdonk bij het nemen van een vrije trap tijdens een competitieduel in De Kuip. Het incident deed een hoop stof opwaaien in voetbalminnend Nederland.

Voor Van Persie begon de dag al slecht, zo blijkt uit een interview met de NOS. “Ik kwam een uur te laat, een zomertijdprobleempje. Dat had ik even niet in de gaten, dat de zomertijd was ingegaan.” Toenmalig trainer Bert van Marwijk kende geen genade en zette de Rotterdammer op de bank. “Ik zou eigenlijk starten die wedstrijd en kwam er volgens mij na een uur in. En toen kwam vrij kort daarna die vrije bal. En toen vraag ik aan Pierre: ‘Mag ik hem nemen? Ik wil het graag goedmaken’. Dat liep niet helemaal gesmeerd.”

“Toen was het een beetje van armpjes omhoog. Hij legde hem neer, ik legde de bal neer”, vervolgt Van Persie zijn beschrijving van het curieuze voorval. “Het was een beetje awkward. We liepen naar achter, en toen op een gegeven moment zei ik: ‘Weet je wat Pierre? Neem jij hem maar’. Toen liep ik naar achter en hij ook. En toen dacht ik van: dit is mijn kans. En toen nam ik hem alsnog.”

Van Persie en Van Hooijdonk zijn jaren later nog steeds niet on speaking terms, al wil eerstgenoemde de zaak niet overdrijven. “Nou, het is geen ellende met hem. Alleen kom je soms mensen tegen met wie het klikt en soms kom je mensen tegen met wie het niet klikt. En ik heb niks tegen Pierre, maar ook niet zoveel met hem volgens mij. That’s life, dat kan gebeuren”, zo besluit de oud-international van Oranje.