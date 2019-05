Ten Hag: ‘Coach moet zorgen dat De Ligt en Blind dat niet hadden gedaan’

Ajax beleefde met de winst van de dubbel een succesvol seizoen op de Nederlandse velden en ook in Europees verband werd er indruk gemaakt. De Amsterdammers reikten tot de halve finale van de Champions League, waarin een laat doelpunt van Lucas Moura tegen Tottenham Hotspur de manschappen van Erik ten Hag uiteindelijk de das omdeed. Ajax had het heenduel met the Spurs nog met 0-1 gewonnen, terwijl het in de return halverwege ook met 2-0 voorstond.

Die voordelige marge verdampte in de tweede helft echter razendsnel en Ten Hag denkt nog weleens terug aan de manier waarop de eerste treffer van de Londenaren tot stand kwam. Centrale verdedigers Matthijs de Ligt en Daley Blind gingen vroeg in het tweede bedrijf bij een vrije trap mee naar voren, waardoor er veel ruimte ontstond voor Tottenham om te counteren: “De coach moet zorgen dat ze dat niet hadden gedaan”, blikt Ten Hag schuldbewust terug in gesprek met de NOS.

“Maar om dat nog aan te sturen op dat moment, is bijna onmogelijk. Het gaat erom dat de belangrijkste keuzes goed zijn.” De Europese successen brengen als keerzijde met zich mee dat de spelers van Ajax zich in de kijker hebben gespeeld bij veel clubs uit de absolute top. Ten Hag hoopt zijn selectie echter zoveel mogelijk intact te kunnen houden: “We zullen vechten voor iedere speler. Ik begrijp het ook als spelers stappen willen maken.”

De oefenmeester wordt zelf ook in verband gebracht met een verhuizing naar het buitenland en onder meer Bayern München, waar hij eerder werkzaam was als trainer van de beloften, zou wel wat zien in zijn komst. De oefenmeester houdt zich echter op de vlakte over de eventuele belangstelling van der Rekordmeister: “Een fantastisch mooie club. Maar ik zit al bij een mooie club.”