Opmerking Hélène Hendriks valt verkeerd: ‘Het gebeurt de beste spelers’

Vitesse ging zaterdagavond met 2-1 onderuit in het eerste duel met FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal. Thulani Serero had de Arnhemmers in de absolute slotfase nog langszij kunnen schieten, maar de Zuid-Afrikaanse middenvelder faalde oog in oog met doelman Sergio Padt. Serero kon het na afloop van de wedstrijd niet eens worden met Hélène Hendriks.

De middenvelder van Vitesse gaf voor de camera van FOX Sports eerlijk toe dat het voor hem niet eenvoudig is om zich na de reguliere competitie nog op te laden voor de play-offs. Daar kon Hendriks zich op haar beurt maar weinig bij voorstellen. "De herstelperiode tussen de wedstrijden door is nu slechts drie dagen. Dat maakte het een beetje zwaar", vertelde Serero.

"We hebben simpelweg te veel wedstrijden in onze benen. Het is tijd voor vakantie en ik denk dat de spelers dat ook zo ervaren", vervolgt de middenvelder, die vooral het uitdoelpunt koestert dat Vitesse in de slotfase maakte via Max Clark. "Het belangrijkste voor ons is dat we een uitdoelpunt gemaakt hebben. Daar moeten we blij mee zijn. Ik denk ook niet dat zij al te veel kansen hebben gehad."

Serero legde tot slot uit wat er mis ging bij zijn kans in de slotfase, toen hij plots alleen voor Padt opdook. "Ik had onvoldoende overzicht en in mijn gedachte was het ook buitenspel. Maar dat kan gebeuren", zei hij. "Nee, it can't happen", repliceerde Hendriks bijdehand. Serero schoot echter toch weer in de verdediging. "Het kan wel gebeuren, het gebeurt de beste spelers. Ik moet het moment snel vergeten en me snel op dinsdag focussen."