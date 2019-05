Olympique Lyon dankt scorende Depay en vestigt hoop op Chelsea

Olympique Lyon heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Het elftal van trainer Bruno Génésio won mede dankzij twee doelpunten van Memphis Depay met 4-0 van Caen en is met nog één speelronde voor de boeg nu zeker van de derde plaats in de Ligue 1. Mocht Chelsea de finale van de Europa League later deze maand winnen van Arsenal, dan stroomt Lyon zelfs direct in de groepsfase in. Kampioen Paris Saint-Germain zegevierde tegelijkertijd met dezelfde cijfers over Dijon.

Olympique Lyon - Caen 4-0

Lyon wist in de eerste helft niet te scoren en dat kon vooral Moussa Dembélé zichzelf aanrekenen. De spits mocht rond het halfuur na een overtreding van Younn Zahary aanleggen voor een strafschop, maar schoot vervolgens vanaf elf meter op Brice Samba. Vier minuten na de onderbreking wist Depay Lyon echter alsnog aan de leiding te brengen. De Oranje-international werd in het strafschopgebied van Caen vrijgespeeld door Maxwel Cornet en werkte de bal uiteindelijk tussen twee verdedigers in voorbij Samba. Cornet zorgde kort erna zelf voor de 2-0, door een rebound binnen te schieten nadat Martin Terrier in eerste instantie de paal had geraakt. Daarna had Lyon niets meer te duchten van Dijon en dat resulteerde uiteindelijk nog in treffers van Dembélé en Depay, die fraai raak volleerde op aangeven van Cornet.

PSG - Dijon 4-0

PSG moest het sneller zonder de geschorste Neymar, maar Dijon bleek uiteindelijk nimmer een gevaar voor de landskampioen. De formatie van Tuchel begon furieus aan de wedstrijd en verschafte zichzelf binnen vijf minuten een 2-0 voorsprong. Ángel Di María opende na drie minuten voetballen de score met een van richting veranderd schot en kort erna verdubbelde Edinson Cavani de voordelige marge voor PSG al. PSG haalde daarna even de voet van het gaspedaal, maar wist nog in de eerste helft verder weg te lopen bij Dijon: Kylian Mbappé benutte een rebound, nadat Cavani in eerste instantie nog een goede mogelijkheid had laten liggen. Na de onderbreking spaarde PSG Dijon, al maakte Mbappé nog wel zijn tweede doelpunt van de avond.