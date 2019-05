Vitesse houdt ondanks zwak optreden uitzicht op finale play-offs

FC Groningen heeft het eerste duel met Vitesse in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal nipt gewonnen. De formatie van trainer Danny Buijs was op eigen veld het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij en zegevierde uiteindelijk verdiend: 2-1. Vitesse wist twintig minuten voor tijd echter wel een belangrijk uitdoelpunt te maken en kan zodoende toch nog met een redelijk gevoel toeleven naar de return van dinsdag in Arnhem.

Ondanks dat het Hitachi Capital Mobility Stadion maar matig gevuld was, toonde Groningen de meeste aanvallende intenties. Het elftal van Buijs nam het heft na een onwennig begin stevig in handen en was na negen minuten voetballen voor het eerst gevaarlijk: Deyovaisio Zeefuik zette Remko Pasveer aan het werk na voorbereidend werk van Ritsu Doan. Kort erna werd Pasveer uitgekapt door Mimoun Mahi, maar voorkwam Maikel van der Werff vlak voor de doellijn een treffer.

Mahi was halverwege de eerste helft opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal scheerde het schot van de Marokkaans international rakelings voorbij de kruising. Vitesse schoot in de eerste helft geen enkele keer op doel en zag Groningen in de blessuretijd van de eerste helft uiteindelijk verdiend op voorsprong komen. Martin Ödegaard leed slordig balverlies op een meter of twintig van het doel, waarna Doan het doel van Pasveer onder vuur kon nemen. De keeper moest een rebound weggeven, waarna Mahi van dichtbij simpel kon scoren.

Vitesse wist dat het na de onderbreking uit een ander vaatje moest tappen en begon de tweede helft met Tim Matavz: de Sloveense spits werd door Leonid Slutsky ingebracht als vervanger van Thomas Buitink. De Arnhemmers begonnen zeker niet slecht aan de tweede helft, maar een zeer onhandige overtreding van Max Clark op Zeefuik leidde in minuut 55 de 2-0 in. Clark haakte de opgestoomde Zeefuik in het eigen strafschopgebied, waarna de penalty die volgde werd benut door Samir Memisevic.

Vitesse leek zo af te stevenen op een kansloze nederlaag, maar de ploeg van Slutsky wist twintig minuten voor tijd plots een aansluitingstreffer te produceren. Nota bene Clark werd buitenom bereikt door Alexander Büttner, waarna de Engelse verdediger met een zuiver schot de verre hoek vond: 2-1. Het spel golfde daarna op en neer. Groningen was via Tim Handwerker dicht bij een doelpunt, maar de vrije trap van de verdediger werd uiteindelijk over het doel getild door Pasveer. In de slotfase kreeg Thulani Serero nog een enorme kans namens Vitesse, maar de Zuid-Afrikaan faalde oog in oog met Sergio Padt.