Kluivert en AS Roma druipen teleurgesteld af en hebben wonder nodig

AS Roma heeft zaterdagavond opnieuw punten laten liggen in een uitwedstrijd in de Serie A. Het elftal van trainer Claudio Ranieri kwam op bezoek bij middenmoter Sassuolo niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en heeft nu in de laatste zes competitieduels op vreemde bodem liefst vijfmaal puntverlies geleden. Door het puntverlies raakt Roma verder achterop in de strijd om Champions League-voetbal: nummer vier Atalanta heeft twee punten meer en tevens een wedstrijd minder gespeeld. Roma besluit de competitie volgende week met een thuiswedstrijd tegen Parma en heeft een wonder nodig om bij de eerste vier te eindigen.

De eerste kans van de wedstrijd was na zeven minuten voetballen voor Cengiz Ünder, maar het schot van de Turkse aanvaller werd gepareerd door doelman Andrea Consigli. Roma werd verdedigend nauwelijks in de problemen gebracht door de thuisploeg, maar had evenwel moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Aleksandar Kolarov beproefde op slag van rust nog eens zijn geluk van afstand, maar Consigli had opnieuw een antwoord paraat.

Na de onderbreking kroop Sassuolo meer uit zijn schulp. Alfred Duncan bracht de bal na een individuele actie gevaarlijk voor het doel, maar Domenico Berardi kwam uiteindelijk net tekort om te scoren. Aan de overzijde kreeg Stephan El Shaarawy een opgelegde kans om te scoren voor Roma, maar diens poging volley scheerde uiteindelijk voorbij het doel van Consigli. De keeper redde rond het uur ook nog uitstekend op een kopbal van Bryan Cristante.

Vrijwel direct erna werd Justin Kluivert door Ranieri binnen de lijnen gebracht. De Nederlander nam voorin de positie van Ünder over, terwijl ook Javier Pastore als invaller zijn rentree maakte. Roma zocht in de slotfase met man en macht naar een winnende treffer, maar wist uiteindelijk niet meer te scoren. Rick Karsdorp zat overigens negentig minuten op de bank bij Roma.