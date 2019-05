Ronald de Boer overtuigd: ‘Hij zou die rol bij Ajax kunnen vervullen’

Hedwiges Maduro en Ronald de Boer zijn ervan overtuigd dat Martin Ödegaard mee zou kunnen op een hoger niveau. De Noorse middenvelder maakt dit seizoen grote indruk in het shirt van Vitesse en wordt veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar Ajax. Maduro en De Boer denken beiden dat Ödegaard van waarde zou kunnen zijn voor Ajax.

De twintigjarige Ödegaard wordt tot het einde van dit seizoen door Real Madrid gehuurd van Vitesse, maar het is niet ondenkbaar dat de Spaanse grootmacht de creatieve middenvelder volgend seizoen op een hoger niveau aan het werk wil zien of zelfs mee zal werken aan een definitief vertrek. Ajax wordt regelmatig genoemd als mogelijke bestemming en volgens Maduro zou Ödegaard ook uitstekend passen bij de Amsterdamse club.

"Hij kan zeker bij Ajax spelen. Hij heeft echt een geweldig seizoen gedraaid en ik denk dat hij met zijn kwaliteiten goed binnen het systeem en de filosofie van Ajax zou passen", zo vertelt de oud-middenvelder van onder meer Valencia en Sevilla zaterdagavond bij FOX Sports, voorafgaand aan het eerste duel van Vitesse met FC Groningen in de play-offs voor Europees voetbal.

Ödegaard was in de reguliere competitie in 32 wedstrijden voor Vitesse goed voor 8 doelpunten en 10 assists. De international van Noorwegen toonde zich bovendien belangrijk als spelmaker. "Ik denk dat hij de rol die Ziyech op dit moment vervult bij Ajax heel goed zou kunnen vervullen", wordt Maduro aangevuld door collega-analist De Boer. "Spelend als een soort extra middenvelder vanaf rechts, met een opkomende back."