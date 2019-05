Robben kreeg gisteren slecht nieuws: ‘Het was een behoorlijke tik’

Arjen Robben nam zaterdagmiddag op fraaie wijze afscheid bij Bayern München. De 35-jarige Nederlander mocht als invaller opdraven in de met 5-1 gewonnen kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en wist uiteindelijk ook nog te scoren. Robben spreekt na afloop in gesprek met FOX Sports van 'een emotionele dag'.

De oud-international van het Nederlands elftal speelde tegen Eintracht Frankfurt zijn laatste wedstrijd voor Bayern. Datzelfde gold voor Franck Ribéry; de aankomende zomer eveneens vertrekkende Rafinha zat negentig minuten op de bank. Robben werd halverwege de tweede helft als vervanger van Serge Gnabry binnen de lijnen gebracht en wist zijn invalbeurt uiteindelijk te bekronen met een doelpunt.

Robben geeft toe dat hij aanvankelijk had gehoopt op een basisplaats. Trainer Niko Kovac deelde hem vrijdag echter mee dat hij op de bank zou beginnen. "Gisteren moest ik nog even een behoorlijke tik verwerken, toen de trainer zei dat hij ons toch niet vanaf het begin zou laten spelen. Dat was vrij emotioneel, ook voor Franck en Rafinha", is Robben eerlijk. "Vandaag moest de knop om. Je hoopt dat de wedstrijd goed verloopt en dat je er zo snel mogelijk in mag, zodat je nog één keer kunt genieten in je eigen stadion."

Kovac moest in de eerste helft noodgedwongen wisselen, doordat Leon Goretzka geblesseerd uitviel. De oefenmeester koos ervoor Renato Sanches als eerste invaller te brengen, hetgeen door Robben omschreven wordt als 'een rollercoaster van emoties'. "Ik was boos en verdrietig dat één van ons drieën het veld niet meer in zou mogen. In dit geval was dat Rafinha. Dat doet dan ook wel veel pijn, want je hebt zoveel met die jongen meegemaakt. Ik had het hem van harte gegund dat hij ook nog even mocht spelen. Dat hem dat niet gegeven was, is een smetje op vanmiddag."