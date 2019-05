FC Utrecht koerst na zege in Almelo af op finale van play-offs

FC Utrecht staat met een been in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De nummer nummer zes van het afgelopen Eredivisie-seizoen bleek in de heenwedstrijd in de halve finale een maatje te groot voor Heracles Almelo: 0-2. Dinsdag treffen beide ploegen elkaar opnieuw en wordt bepaald wie kans blijft maken op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League.

Utrecht moest het in Almelo stellen zonder aanvoerder Willem Janssen, die in de play-offs van vorig seizoen tegen een schorsing aanliep en die nu moest uitzitten. In de warming-up raakte Timo Letschert bovendien geblesseerd; Dick Advocaat wees Mark van der Maarel aan als zijn vervanger. Het duurde even voordat de wedstrijd tot ontbranding kwam. Grote kansen bleven uit in het eerste halfuur, maar een strafschop brak de wedstrijd na 35 minuten open.

Na een vermeende overtreding van Alexander Merkel op Riechedly Bazoer mocht Simon Gustafson aanleggen vanaf elf meter. De middenvelder bleef ijzig koel en was voor de negende keer op rij succesvol vanaf de strafschopstip. Kort voor rust breidde Utrecht de marge uit: Cyriel Dessers kopte een indraaiende vrije trap van Nicolas Gavory goed richting de grond en bepaalde de ruststand. Het was zijn tweede doelpunt van de week, na zijn treffer tegen sc Heerenveen (3-1) van woensdag.

In de tweede helft bracht invaller Lerin Duarte wat pit in de ploeg bij Heracles. Halverwege de tweede helft volgde de grootste kans voor de thuisploeg: Adrián Dalmau schoot van dichtbij over, nadat doelman David Jensen een schot van Mohammed Osman niet goed had verwerkt. In het slot van de wedstrijd oogde Utrecht fitter dan Heracles, al kwam er nog wel een kopkans voor Dalmau. Heracles zal dinsdag in De Galgenwaard uit een ander vaatje moeten tappen om de return spannend te maken.