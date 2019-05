Manchester City evenaart 116 jaar oud record in FA Cup-finale

Manchester City heeft zaterdagavond met groot machtsvertoon beslag gelegd op de FA Cup. Het team van manager Josep Guardiola had op Wembley geen kind aan Watford en zette uiteindelijk een monsterscore neer: 6-0. Het betekent voor the Citizens na de Premier League-titel en de triomf in EFL Cup de derde prijs van het seizoen. In de roemrijke historie van de FA Cup kwam het slechts één keer eerder voor dat een ploeg in de eindstrijd met zes doelpunten verschil wist te zegevieren: Bury won in 1903 met 6-0 van Derby County.

Watford rekende dit seizoen in de FA Cup achtereenvolgens af met Woking, Newcastle United, Queens Park Rangers, Crystal Palace en Wolverhampton Wanderers, maar tegen Manchester City zat een stunt er eigenlijk geen moment in voor de werkgever van Daryl Janmaat, die negentig minuten op de bank zat. De formatie van Guardiola was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij op Wembley en leidde bij rust al comfortabel met 2-0. Toch was de eerste kans van de wedstrijd voor Watford: Gerard Deulofeu zette Roberto Pereyra na tien minuten alleen voor Ederson Moraes, maar de Argentijn slaagde er vervolgens niet in de bal voorbij de doelman te krijgen.

Een kwartier later was het aan de overzijde wel raak voor Manchester City. David Silva zette Francisco Femenía van zich af in het strafschopgebied, waarna de Spaanse middenvelder doelman Heurelho Gomes vanaf een meter of zeven verschalkte met een diagonaal schot: 1-0. De ploeg van Guardiola bleven daarna domineren en wist zijn voordelige marge op slag van rust te verdubbelen. Een pass van achteruit ging op knullige wijze voorbij aan Gomes, waarna Gabriel Jesus de bal richting doel schoot. Raheem Sterling gaf op de doellijn het laatste zetje, waardoor hij uiteindelijk als doelpuntenmaker op het scorebord belandde.

Manchester City ging zo met een riante marge aan de thee en had in de tweede helft werkelijk niets meer te duchten van Watford. Het team van Javi Gracia was lamgeslagen en werd uiteindelijk razendsnel naar de slachtbank geleid. Kevin De Bruyne liep na precies een uur voetballen de 3-0 tegen de touwen nadat Sterling de bal opzij had gelegd, alvorens Jesus halverwege de tweede helft het kwartet voor Manchester City completeerde. De Braziliaan werd bijna vanaf eigen helft gelanceerd door De Bruyne, waarna hij alleen op Gomes af kon en koelbloedig afrondde. Sterling scoorde in de slotfase nog tweemaal en was zo dus goed voor een hattrick.