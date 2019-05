Shanice van de Sanden pakt Champions League ten koste van Lieke Martens

Voor het vierde seizoen op rij heeft het vrouwenelftal van Olympique Lyon de Champions League gewonnen. In de finale in de Groupama Arena in Budapest hadden de Fransen zaterdagavond geen kind aan Barcelona: 4-1. Zodoende wint Shanice van de Sanden, die met twee assists van waarde was, voor de tweede keer in haar carrière de Champions League. Lieke Martens, die de assist verzorgde bij het tegendoelpunt, en Stefanie van der Gragt van Barcelona grijpen naast de trofee.

Van de Sanden en Martens hadden een basisplaats in de finale, terwijl Van der Gragt in de slotfase haar entree maakte bij Barcelona. De eindstrijd was eigenlijk geen moment spannend en dat kwam door de sterke eerste helft van Lyon. OL, dat na zaterdag acht van de laatste negen edities van de Champions League won, leidde binnen een halfuur al met 4-0. Dzsenifer Marozsán opende de score in de vijfde minuut, nadat ze vlak voor het doel werd bereikt door Van de Sanden.

De buitenspeler van de Oranje Leeuwinnen leverde ook bij het tweede doelpunt de assist. Van de Sanden schatte een loopactie van Ada Hegerberg op waarde in en bediende de Ballon d’Or-houder met een lage voorzet. Hegerberg gleed de 2-0 binnen en kwam daarna nog tweemaal tot scoren. De Noorse trok in het strafschopgebied naar binnen en volleerde raak op aangeven van Amel Majri, alvorens ze de ruststand op 4-0 bepaalde met een inzet van dichtbij.

In de tweede helft beet Barcelona meer van zich af. De Spanjaarden waren meer te vinden op de helft van Olympique Lyon en kregen twintig minuten voor tijd een kans via Martens. Het offensief was echter niet genoeg om Lyon echt te doen wankelen. Zeven minuten voor tijd mocht Van der Gragt nog invallen bij de ploeg van Lluís Cortés. Aan de stand leek niets meer te veranderen, maar na voorbereidend werk van Martens zorgde Asisat Oshoala vlak voor tijd voor de eretreffer.