Ronaldo dringt achter de schermen aan op ‘grote beer’ als opvolger Allegri

Cristiano Ronaldo dringt achter de schermen bij Juventus aan op de komst van Carlo Ancelotti als opvolger van Massimiliano Allegri, zo melden verschillende Italiaanse media zaterdagavond. Volgens Libero, La Gazzetta dello Sport en TV Luna heeft Ronaldo de clubleiding gevraagd om de trainer van Napoli te benaderen.

Ronaldo heeft zijn waardering voor Ancelotti nooit onder stoelen of banken gestoken. Het tweetal werkte twee jaar samen bij Real Madrid, met de Champions League-zege van 2014 als hoogtepunt. In de zomer van 2015 werd Ancelotti ontslagen en in december van dat jaar gaf Ronaldo aan zijn voormalig trainer te missen. "Ik zou elke speler de kans geven om met hem samen te werken, want het is een fantastische trainer. Ik hoop op een dag weer met hem te mogen werken", zei Ronaldo toen tegenover ESPN.

"Meneer Ancelotti was een grote verrassing voor me. Ik dacht dat hij een hard persoon was, een beetje arrogant zelfs, maar het tegenovergestelde was waar", voegde Ronaldo daaraan toe. "Het is net een grote beer. Een schattig, gevoelig persoon." Het lijkt er nu op dat CR7 inderdaad inzet op een hereniging met de Italiaan, maar het is de vraag hoe realistisch dat is. Ancelotti is pas sinds dit seizoen de trainer van Napoli en heeft volgens de Italiaanse pers geen intenties om in de zomer te vertrekken.

De oefenmeester heeft een contract tot de zomer van 2021 in Stadio San Paolo. Mocht hij toch worden aangesteld als opvolger van Allegri, dan betekent het voor hem een terugkeer in Turijn. Van februari 1999 tot de zomer van 2001 zwaaide hij al de scepter bij Juventus. Vrijdag meldden diverse Italiaanse media dat Juventus toenadering heeft gezocht tot trainer Maurizio Sarri van Chelsea, terwijl ook Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Leonardo Jardim (AS Monaco) en de Franse bondscoach Didier Deschamps in beeld zouden zijn.