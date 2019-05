Laatste Champions League-ticket verdeeld in Spanje; Getafe blijft Sevilla voor

Valencia is ook volgend seizoen actief in de Champions League. De formatie van trainer Marcelino won zaterdag op de laatste speeldag van het seizoen met 0-2 op bezoek bij laagvlieger Real Valladolid en behoudt zijn vierde plaats in LaLiga zodoende. Behalve Valencia zullen ook Barcelona, Atlético Madrid en Real Madrid volgend jaar in het miljardenbal te bewonderen zijn. Valencia blijft Getafe voor; de seizoensrevelatie uit Madrid speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen Villarreal en gaat als nummer vijf van de ranglijst de groepsfase van de Europa League in. Sevilla won met 2-0 van Athletic Club en zal Getafe vergezellen in de groepsfase van de Europa League.

Real Valladolid - Valencia 0-2

Valencia had zich in principe geen betere tegenstander kunnen wensen: Real Valladolid won vorige week met 1-2 bij Rayo Vallecano en speelde daardoor zaterdagmiddag alleen nog voor de eer. Het bezoek uit de sinaasappelstad werd na 36 minuten voetballen in het zadel geholpen door Kiko Olivas. De centrumverdediger van Real Valladolid verspilde de bal op de kinderlijke wijze aan Rodrigo, waarna het leder via Santi Mina voor de voeten van Carlos Soler kwam. Die bleef oog in oog met doelman Yoel Rodríguez rustig en hielp Valencia zo aan een voorsprong. Het team van Marcelino begon vervolgens ijzersterk aan de tweede helft en stelde overwinning razendsnel veilig. Na opnieuw onbegrijpelijk balverlies in de defensie van de thuisploeg stelde ditmaal Dani Parejo Rodrigo in staat te scoren.

Getafe – Villarreal 2-2

Om de droom van Champions League-voetbal levend te houden, moest Getafe in ieder geval zelf winnen van Villarreal. De thuisploeg begon sterk: aan de rechterflank werd Jorge Molina weggestuurd, waarna hij Francisco Portillo in staat stelde om de score te openen in de dertiende minuut. Op slag van rust kwam Villarreal langszij via een kopbal van Vicente Iborra na een corner en die 1-1 stand bleef lang op het scorebord staan. Een kwartier voor tijd leek Nemanja Maksimovic de wedstrijd te beslissen in het voordeel van Getafe, maar drie minuten voor het einde bepaalde Gerard Moreno de eindstand op 2-2.