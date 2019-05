Weghorst verleent maar twee spitsen voorrang na debuutjaar in Bundesliga

Wout Weghorst kan terugkijken op een sterk debuutseizoen bij VfL Wolfsburg. De van AZ overgekomen aanvaller sloot de voetbaljaargang zaterdag af met een hattrick tegen FC Augsburg (8-1) en eindigt daarmee in de bovenste regionen van het topscorersklassement van de Bundesliga. Alleen Paco Alcácer van Borussia Dortmund (18) en Robert Lewandowski van Bayern München (22) maakten er dit seizoen meer.

Weghorst deelt de derde plek in het klassement met liefst vier spelers. Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) en Marco Reus (Borussia Dortmund) kwamen ook zeventien keer tot scoren. Weghorst kwam overigens in alle 34 duels van de Bundesliga in actie en loopt over het geheel dus één op twee in de competitie.

Met zijn doelpuntenproductie is Weghorst verreweg de meest trefzekere speler van Wolfsburg, dit seizoen. Admir Mehmedi en Daniel Ginczek volgen op grote afstand met zes doelpunten. Overigens bereidde de Nederlander dit seizoen ook zeven doelpunten voor in de competitie. De meeste assists kwamen van Jadon Sancho, die zeventien keer de beslissende pass gaf bij Borussia Dortmund.

Wolfsburg eindigt het seizoen na de 8-1 zege overigens op de zesde plaats. De ploeg van trainer Bruno Labbadia profiteerde van de 5-1 nederlaag van Eintracht Frankfurt bij Bayern München en klom zodoende op de ranglijst. Ondanks de ruime zege heeft nummer vijf Borussia Mönchengladbach een iets beter doelsaldo (+13 om +12), waardoor Wolfsburg begint in de tweede voorronde van de Europa League in plaats van direct de groepsfase in te gaan.