Bosz presteert onmogelijk geachte, Weghorst schittert in achtklapper

Peter Bosz heeft het onmogelijk geachte gepresteerd met Bayer Leverkusen. Het elftal van de Nederlandse trainer won zaterdagmiddag op de laatste speeldag van de Bundesliga met 1-5 van Hertha BSC en gaat zodoende als de nummer vier van de competitie volgend seizoen de groepsfase van de Champions League in. Leverkusen heeft op de laatste speeldag de vierde plaats overgenomen van Borussia Mönchengladbach, dat op eigen veld met 0-2 verloor van Borussia Dortmund. Detail: Leverkusen had bij de komst van Bosz in december na zeventien competitieduels negen punten minder dan Gladbach. Bosz was niet de enige Nederlander met succes op de laatste speeldag, want Wout Weghorst scoorde driemaal tegen FC Augsburg en mag zich met VfL Wolfsburg gaan opmaken voor de groepsfase van de Europa League. Het TSG Hoffenheim van de vertrekkende Julian Nagelsmann gaf op bezoek bij FSV Mainz 05 een 0-2 voorsprong uit handen, waardoor Eintracht Frankfurt als zevende eindigt en volgend seizoen mag instromen in de tweede voorronde van de Europa League.

Hertha BSC – Bayer Leverkusen 1-5

Kai Havertz maakte in zijn laatste zes wedstrijden voor Leverkusen zes doelpunten en het Duitse wonderkind was ook tegen Hertha goud waard voor die Werkself. Havertz werd na een klein halfuur voetballen in de diepte bereikt door Jonathan Tah, waarna hij oog in oog met doelman Thomas Kraft verwoestend uithaalde: 0-1. De middenvelder had overigens vrije doorgang richting het doel van Kraft gekregen, doordat Karim Rekik buitenspel ophief. Het elftal van Bosz beleefde zo een voortvarende start in Berlijn, maar Hertha wist zes minuten na de openingstreffer van Havertz alweer langszij te komen. Ondrej Duda schoot richting doel, waarna Valentino Lazaro van dichtbij het laatste zetje gaf: 1-1.

De snelle gelijkmaker was een tegenvaller voor Leverkusen, maar de formatie van Bosz toonde karakter en wist nog in de eerste helft een nieuwe voorsprong te realiseren. Lucas Alario legde Rekik in de luren na een pass van achteruit van Wendell, waarna de Argentijnse aanvaller Kraft verschalkte met een fraai wippertje. Javairô Dilrosun kwam direct na rust als invaller binnen de lijnen bij Hertha, maar de Nederlander kon niet voorkomen dat Leverkusen in minuut 54 verder wegliep bij de thuisploeg. Julian Brandt werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Charles Aránguiz, waarna de Duits international de bal op schitterende wijze richting de bovenhoek duwde: 1-3. Leverkusen wist daarna dat het niet meer mis kon gaan en scoorde nog tweemaal via Alario, die zo goed was voor een hattrick.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 8-1

Wolfsburg had geen kind aan Augsburg en zette de bezoekers aan de hand van een excellerende Weghorst al in de eerste helft op een onoverbrugbare achterstand. De Nederlandse spits opende na 21 minuten voetballen de score na mistasten van doelman Gregor Kobel en tekende vervolgens in minuut 38 ook voor de 2-0, door op aangeven van Admir Mehmedi raak te schieten bij de tweede paal. Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basiself, beleefde een rampzalige middag en moest vlak voor rust ook nog voor een derde maal vissen, doordat verdediger Robin Knoche raak kopte uit een hoekschop.

Na de onderbreking denderde Wolfsburg door: Weghorst completeerde zijn hattrick met een vernietigend schot in de korte hoek, waarna Daniel Ginczek, Elvis Rexhbeçaj en Josip Brekalo (na een assist van Weghorst) de score nog verder opvoerden. Tussendoor had Julian Schieber gescoord voor de bezoekers. Een eigen doelpunt van Kevin Danso betekende de 8-1.

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 4-2

Hoffenheim overrompelde Mainz, waar Jean-Paul Boëtius als gewoonlijk basisspeler was, in de openingsfase en kwam na ruim tien minuten voetballen verdiend op voorsprong. Ishak Belfodil werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Kerem Demirbay, waarna de Algerijnse spits op fraaie wijze de bovenhoek vond: 0-1. Andrej Kramaric verdubbelde rond het halfuur uit een vrije trap de voordelige marge voor Hoffenheim, maar doordat Christoph Baumgartner op slag van rust zijn tweede gele kaart van de middag ontving, moesten die Hoffe de gehele tweede helft doorkomen met tien man. Hoffenheim stortte na rust volledig in en stapte door doelpunten van Daniel Brosinski (strafschop), Boëtius (tweemaal) en Jean-Philippe Mateta uiteindelijk met een flinke kater van het veld.