Robben en Ribéry nemen afscheid met doelpunt en landstitel

Voor de 29ste keer in de clubgeschiedenis, en voor de zevende keer op rij, heeft Bayern München zich tot kampioen van Duitsland gekroond. Der Rekordmeister had zaterdagmiddag minstens een punt nodig in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en won met 5-1. Franck Ribéry en Arjen Robben namen afscheid van Bayern met een invalbeurt en kwamen allebei tot scoren. Borussia Dortmund won met 0-2 van Borussia Mönchengladbach en eindigt als tweede.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 5-1

Trainer Niko Kovac voerde geen wijzigingen door in zijn opstelling, wat betekende dat Robben en Ribéry op de bank begonnen. Bayern leidde bij rust met 1-0 en daar mocht Frankfurt zich nog gelukkig mee prijzen. Vanaf het eerste fluitsignaal controleerde de thuisploeg de wedstrijd en in de vierde minuut opende Kingsley Coman de score. De buitenspeler werd bediend door Thomas Müller en plantte de bal onder doelman Kevin Trapp. Er volgden grote kansen op meer, met name in het eerste kwartier, en de 2-0 van Serge Gnabry werd afgekeurd wegens buitenspel.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Bayern, maar vrij snel na de rust werd het thuispubliek opgeschrikt door de gelijkmaker van Sébastien Haller. De ex-spits van FC Utrecht scoorde binnen vijf minuten na zijn invalbeurt, door van dichtbij binnen te werken nadat David Abraham tegen de lat schoot. Bayern raakte echter niet paniek en kwam gauw op 2-1. Trapp kreeg een inzet van Müller niet onder controle en David Alaba rondde af in de rebound. Na een goede individuele actie maakte Renato Sanches er 3-1 van en leek het duel beslist.

Het restant van de kampioenswedstrijd stond in het teken van het afscheid van Ribéry en Robben. De veteranen maakten halverwege de tweede helft als invaller hun entree in de Allianz Arena. Robben speelde gretig en fel, maar het was aanvankelijk Ribéry die alle aandacht opeiste. Na een geweldige solo en versnelling tussen twee verdedigers rondde de Fransman af met een heerlijke stift: 4-1. Robben kreeg echter waar hij op hoopte, door van dichtbij te scoren op aangeven van Alaba. De teen van Trapp voorkwam dat Robben ook zijn honderdste Bundesliga-goal maakte.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0-2

Het ging in de pauze niet alleen over de tussenstand van concurrent Bayern München, maar ook over de geldigheid van het enige doelpunt dat voor rust viel in Mönchengladbach. Kort voor de onderbreking opende Jadon Sancho de score uit een volley, na voorbereidend werk van Marco Reus. De vraag was echter of de bal de achterlijn had gepasseerd, voordat Reus de beslissende voorzet gaf. Uit de camerabeelden viel niet onomstotelijk vast te stellen of de bal in zijn volledigheid over de lijn was. Arbiter Manuel Gräfe raadpleegde de videobeelden en besloot de treffer goed te keuren.

Het doelpunt was niet onverdiend, daar Dortmund via een kopbal van Axel Witsel en een vrije trap van Reus al enkele kansen had gekregen. In de tweede helft trokken de bezoekers de wedstrijd definitief naar zich toe. Het werd 0-2 via Reus, die voor het doel werd gevonden door Christian Pulisic en de vlotte aanval van Dortmund eenvoudig afrondde. De zege van Dortmund kwam niet in gevaar, maar de club moet zich tevreden stellen met de tweede plak in de Bundesliga.