Kwakman en Bruggink vol lof: ‘Soms denken we dat hij een beetje overdrijft’

Wout Weghorst maakte zaterdagmiddag in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg zijn vijftiende en zestiende competitiedoelpunt dit seizoen voor VfL Wolfsburg. De spits opende halverwege de eerste helft de score na mistasten van doelman Gregor Kobel en nam vervolgens ook de 2-0 voor zijn rekening. Kees Kwakman en Arnold Bruggink zijn bij FOX Sports vol lof over de prestaties van Weghorst.

Bruggink is aangenaam verrast door het debuutjaar in Duitsland van Weghorst, die in de zomer van 2018 voor ongeveer 10,5 miljoen euro was overgekomen van AZ. "Ik vind het wel heel mooi hoe hij het gedaan heeft, hoor. In het begin bestond er wel wat twijfel en was hij ook geen vaste basisspeler, maar hij heeft de twijfel redelijk snel weggehaald. Wat hem een goede spits maakt, is dat hij altijd is waar het gevaar zich begeeft. Dat is best essentieel", stelt de analist met gevoel voor understatement.

Collega-analist Kwakman prijst de gedrevenheid van Weghorst. "Soms denken we dat hij wel eens een beetje overdrijft in zijn doen en laten. Als je hem wel eens hoort praten in interviews, dan denk je: er heeft geen ramp plaatsgevonden, hoor. Maar hij heeft wel een bepaalde gretigheid en hij leeft voor goals. Dat straalt hij in alles uit. Zestien goals is echt knap en dan speelt hij nog eens niet bij een topclub."

Bruggink, die als voetballer jarenlang in Duitsland speelde voor Hannover 96, denkt juist dat Weghorst perfect op zijn plek zit in de Volkswagen-Arena. "Ben je wel eens bij Wolfsburg geweest?", vraagt de oud-middenvelder hardop aan presentator Pascal Kamperman. "Dat is wel echt een hele saaie club. Maar ik kan me voorstellen dat het voor Weghorst lekker is, omdat de pers er niet zo op zit."