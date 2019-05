‘Mino Raiola wijzigt koers en opent veiling voor Matthijs de Ligt’

Mino Raiola verandert van strategie om Matthijs de Ligt bij een nieuwe club onder te brengen, zo meldt Calciomercato zaterdag. Een overstap naar Barcelona lijkt nog ver weg, daar beide partijen geen akkoord hebben over de financiële voorwaarden, en Raiola opent daarom de deur voor andere geïnteresseerde clubs. Hij is van plan om een 'veiling' voor De Ligt op gang te brengen, zo klinkt het.

Raiola en Barcelona hadden aanvankelijk overeenstemming bereikt over een vijfjarig contract, maar daarna zou de zaakwaarnemer van De Ligt de salariseisen hebben verhoogd. In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde RAC1 dat Barcelona voorlopig niet wil voldoen aan de wensen van het kamp-De Ligt. Daardoor zouden clubs uit de Premier League, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus nieuwe hoop hebben op de komst van de aanvoerder van Ajax.

Barcelona zou hebben besloten om het salarisaanbod voor De Ligt niet te verhogen. Volgens Calciomercato klinkt dat nieuws vooral bij Juventus als muziek in de oren. De kampioen van de Serie A is geen voorstander van het idee van een veiling, maar is wel blij om te horen dat De Ligt en Barcelona er nog niet zijn uitgekomen. Juventus had zijn komst eigenlijk al afgeschreven en bereidt nu een nieuw contractvoorstel voor De Ligt voor. De club zou het contact met Raiola weer op gang hebben gebracht.

De Ligt kan bij Barcelona blijven samenspelen met Frenkie de Jong, maar zijn toekomst blijft dus een groot vraagteken. Toch raakt Barcelona niet in paniek, zo schrijft SPORT. "Ondanks dat de financiën een probleem vormen, rekent Barcelona erop dat de speler uiteindelijk bepaalt waar hij volgend seizoen wil spelen, en niet zijn zaakwaarnemer." Woensdag meldde Mundo Deportivo nog dat De Ligt zijn bedenkingen heeft bij een overstap naar Barcelona, omdat hij er niet van overtuigd is meteen een basisplaats te zullen hebben.