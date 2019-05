Atlético Madrid komt pas tot leven na schandalige trap van Correa

Atlético Madrid heeft het seizoen in LaLiga afgesloten met een 2-2 gelijkspel bij Levante. De ploeg van Diego Simeone, die al zeker was van de tweede plaats, eindigt het seizoen zodoende met drie wedstrijden zonder zege. Toch was het punt verdienstelijk te noemen, want Levante leidde met 2-0 toen Ángel Correa van Atlético moest inrukken na een schandalige trap aan Chema. Met tien man slaagden de bezoekers erin om een punt mee te nemen uit het Ciutat de València.

Atlético hoopte het seizoen goed af te sluiten, maar verder stond er weinig op het spel voor de manschappen van Simeone. Levante was al veilig, maar kon bij een overwinning nog wel een sprong maken naar de dertiende plek in LaLiga. De thuisploeg leek aanvankelijk wat meer gemotiveerd dan Atlético en was in grote delen van de eerste helft de bovenliggende partij. Het werd al vroeg 1-0: Erick Cabaco plantte de bal in de zesde minuut het dak van het doel met een fraaie hakbal.

In eerste instantie reageerde Atlético goed op die achterstand. Via Antoine Griezmann en Thomas Lemar kwamen er kansen op de gelijkmaker, maar doelman Koke van Levante lette goed op. Negen minuten voor rust verdubbelde de gastheer de voorsprong: Roger Martí anticipeerde op een zwakke pass van Thomas, troefde Rodrigo af en vond de benedenhoek.Toen Correa in de openingsfase van de tweede helft zijn rode kaart kreeg, nadat hij zich met een venijnige trap afreageerde op Chema, leek de wedstrijd gespeeld.

Atlético bleef echter geduldig voetballen en wachtte zijn kansen af. De strategie sorteerde het gewenste effect. De 2-1 kwam op naam van Rodrigo, die met een geweldige uithaal vanaf een kleine twintig meter de kruising vond. Elf minuten voor tijd maakte Sergio Camello er 2-2 van. Een schot van Koke vanbuiten het strafschopgebied werd geblokt door Chema, waarna de bal voor de voeten van Camello belandde. Die twijfelde geen moment en maakte zijn eerste doelpunt voor Atlético in de competitie. Omdat Roger drie minuten voor het fluitsignaal de lat trof, nam Atlético een punt mee.