Mea culpa van Strootman op persconferentie: ‘De taal is geen excuus’

Het is een seizoen om snel te vergeten voor Olympique Marseille. De nummer zes van de Ligue 1 weet, met nog twee wedstrijden te gaan, dat plaatsing voor Europees voetbal onmogelijk is. In de Europa League reikte de l'OM niet verder dan de groepsfase, terwijl ook in de Coupe de France en de Coupe de la Ligue een vroege uitschakeling volgde. Kevin Strootman ging in de aanloop naar het competitieduel met Toulouse van zaterdagavond door het stof.

De middenvelder heeft in zijn eerste seizoen in Frankrijk niet kunnen brengen waar hij op hoopte, zo gaf hij op de persconferentie toe. Strootman ging door het stof en vertelde dat de hele ploeg gebukt gaat onder de teleurstellende resultaten. "De sfeer op het veld en in de kleedkamer is op dit moment niet goed. Het is een heel moeilijk seizoen voor ons", erkende de 43-voudig international van Oranje. "We hebben nog twee wedstrijden voor de boeg en die moeten we allebei winnen. We moeten vechten en alles geven op het veld, want dat verdienen de supporters."

"Excuses veranderen niets aan de situatie", vervolgde Strootman, waarna hij de vraag kreeg wat er allemaal verkeerd is gegaan bij de ploeg van trainer Rudi Garcia. "Hoeveel tijd heb je? Ik weet het niet precies, maar we hebben dit seizoen in de Europa League, de bekertoernooien en de competitie meer dan vijftig procent van onze wedstrijden verloren. Dat is niet goed voor een club als Olympique Marseille. Het is erg moeilijk om daarmee om te gaan."

"Op persoonlijk vlak had ik verwacht een beter seizoen te draaien", gaf Strootman toe volgens RMC. "Ik betreur het dat ik de club dit seizoen niet heb kunnen helpen, na het goede seizoen dat de club vorig jaar draaide. Iedereen heeft het er zwaar mee en ook ik ben aansprakelijk. Ik wil geen excuses zoeken. De taal is geen excuus. Misschien was het moeilijk om de omschakeling te maken van de Italiaanse naar de Franse competitie."

Strootman kwam vorig jaar over van AS Roma, waar hij ook al samenwerkte met Garcia. De controleur vertelde niet bang te zijn voor een vertrek van de trainer en heeft naar eigen zeggen gen spijt van zijn transfer. Aan een vertrek denkt Strootman dan ook niet. "Ik heb hier een contract voor vijf seizoenen ondertekend. Mijn eerste jaar was niet goed, maar ik heb nog vier jaar om het beter te doen. Ik wil hier blijven." Dit seizoen speelde Strootman 26 wedstrijden in de Ligue 1, waarin hij 1 keer tot scoren kwam.