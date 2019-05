Daley Blind: ‘Volgens de commissaris ga je helemaal nergens heen, Matthijs’

Danny Blind maakt al ruim een jaar deel uit van de Raad van Commissarissen van Ajax, maar volgens De Telegraaf kunnen hij en verdediger Daley Blind hun familieband 'moeiteloos' scheiden van hun rollen binnen Ajax. Toch wordt er weleens gedold op het trainingsveld, bijvoorbeeld over de belangstelling voor Matthijs de Ligt. Danny Blind wil niet dat de aanvoerder vertrekt, zo blijkt uit de woorden van Daley.

"Matthijs mag niet weg. Een transfer? Volgens de commissaris ga je helemaal nergens naartoe, zeg ik dan tegen Matthijs", knipoogt Blind. "Ik maak er weleens een grapje over. Maar ik weet werkelijk niet wat er allemaal speelt en heb het verder nooit over de rol van mijn vader bij Ajax." Nadat Ajax deze week kampioen werd, staan Blind junior en senior op gelijke hoogte qua aantal landstitels: beiden werden vijf keer kampioen van Nederland. Danny Blind is trots op zijn zoon.

"Ik hoop dat hij me snel voorbijgaat. Je kunt als vader niet jaloers zijn als je eigen vlees en bloed je passeert. Dat is iets wat je toejuicht en hoopt", maakt Blind duidelijk. "Maar ik heb nog de belangrijkste troef in handen, de Champions League", voegt hij lachend toe. "Toch, weet je waar ik het meest trots op ben? Gewoon, hoe Daley is. Als persoon."

"Hoe hij met zijn vriendin, zusjes en met zijn vrienden omgaat. Dat vind ik prachtig om te zien", vervolgt de commissaris van Ajax. "Dat ik trots ben op zijn sportieve prestaties, spreekt voor zich. Ik ben ook Ajacied, commissaris, maar bovenal vader." Daley Blind was dit seizoen een van de uitblinkers van Ajax, met name in de Champions League, en werd vorige maand in de wandelgangen gelinkt aan Paris Saint-Germain.