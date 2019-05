Swansea City hakt forse knopen door over aanvoerder Fer en flop Narsingh

Leroy Fer, Luciano Narsingh en Wilfried Bony zijn gratis op te pikken. De aflopende contracten van het drietal van Swansea City worden niet verlengd, zo maakt de club uit de Championship bekend. Hetzelfde geldt voor verdediger Martin Olsson en buitenspeler Wayne Routledge. Swansea kondigt verder aan dat Mike van der Hoorn en Erwin Mulder wel deel blijven uitmaken van de selectie.

Fer speelde sinds februari 2016 voor Swansea, nadat hij aanvankelijk op huurbasis overkwam van Queens Park Rangers. In de zomer van datzelfde jaar werd de overstap permanent. In augustus vorig jaar werd Fer zelfs benoemd tot aanvoerder door trainer Graham Potter, maar nu is de club van mening beter af te zijn zonder de middenvelder. In totaal noteerde Fer 101 wedstrijden voor Swansea, waarin hij 10 keer scoorde.

Narsingh maakte twee doelpunten in veertig optredens, nadat hij in januari 2017 overkwam van PSV. Afgelopen seizoen kwam de buitenspeler slechts tot twee invalbeurten in de competitie. Hij werd een aanzienlijk deel van het seizoen geveld door blessureleed, maar behoorde ook daarna meestal niet tot de wedstrijdselectie. Bony, die verdeeld over twee periodes tot 38 goals kwam in 96 duels, werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan het Qatarese Al-Arabi.

Swansea, dat afgelopen seizoen als tiende eindigde in de Championship na de degradatie uit de Premier League, heeft nu nog maar drie spelers met een verleden in de Eredivisie. Van der Hoorn droeg bij afwezigheid van Fer vaak de aanvoerdersband en maakt indruk in Wales. Mulder stond dit seizoen 25 keer onder de lat, maar verloor de concurrentiestrijd uiteindelijk van voormalig sc Heerenveen-doelman Kristoffer Nordfeldt en raakte in het slot van de jaargang geblesseerd.