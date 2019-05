Van Bronckhorst bewondert Ajax: ‘Uitzonderlijk wat ze hebben gedaan’

Giovanni van Bronckhorst heeft het afgelopen seizoen genoten van Ajax. In zijn laatste seizoen als trainer van Feyenoord heeft de coach met bewondering gekeken met de prestaties van de Amsterdammers in Europa. Ajax won de landstitel, de TOTO KNVB Beker en werd vlak voor tijd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

“Bij Ajax dit seizoen in de Champions League dacht ik: hoe is het mogelijk dat ze zo kunnen presteren? Ik vind het echt uitzonderlijk wat ze hebben gedaan. Als voetballiefhebber en trainer geniet ik daarvan”, geeft Van Bronckhorst toe in gesprek met De Telegraaf.

Door het succes in de Champions League, de verkoop van Frenkie de Jong en de aanstaande transfers van andere Ajax-spelers, slaat de kersverse landskampioen op financieel gebied een enorm gat met andere clubs uit de Eredivisie. Ajax kan volgens critici het Bayern München van Nederland worden. Van Bronckhorst sluit niet uit dat Ajax net als de Duitse grootmacht zeven keer op rij kampioen kan worden.

“Dat is niet onmogelijk, ze hebben het vermogen om goede spelers terug te halen”, aldus de trainer, die beaamt dat geld niet altijd doorslaggevend is in het voetbal, zoals Ajax dit seizoen heeft laten zien in Europees verband. “Exact.”