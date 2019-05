Ajax-selectie inclusief staf zet kampioensfeest voort in Barcelona

Een deel van de selectie van Ajax is afgereisd naar Barcelona om het seizoen goed af te sluiten. Catalaanse media melden dat de selectie van trainer Erik ten Hag is afgereisd naar Barcelona om het winnen van de TOTO KNVB Beker en kampioenschap te vieren. Vrijdagavond is de kersverse landskampioen aangekomen op El Prat, de internationale luchthaven van Barcelona.

El Mundo Deportivo weet te melden dat Ajax drie dagen verblijft in Barcelona. Foto’s van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn te zien op websites van Spaanse media. Niet alle spelers zijn afgereisd naar Barcelona. David Neres werd vrijdag opgenomen in de Braziliaanse selectie voor de Copa América, terwijl Nicolás Tagliafico zich met Argentinië gaat laten zien op het toernooi.

Sport publiceerde een video van de aankomst van de Ajax-spelers op de luchthaven van Barcelona. André Onana, Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, die waarschijnlijk in actie gaan komen op de Afrika Cup ( lijken er ook niet bij te zijn in de Catalaanse hoofdstad. Het is onduidelijk hoe het programma van Ajax er in Spanje uitziet.

Ajax pakte woensdagavond de 34ste landstitel uit de clubgeschiedenis nadat er op bezoek bij De Graafschap met 1-4 werd gewonnen. In de nacht van woensdag op donderdag vierde de selectie van Ajax feest in Amsterdam. Donderdagmiddag volgde de huldiging op het Museumplein, waar circa honderdduizend fans op afkwamen.