Slutsky geeft Ödegaard negatief Ajax-advies: ‘Wat leert Martin dan?’

Vitesse-trainer Leonid Slutsky vindt dat Martin Ödegaard niet naar Ajax moet gaan. De Noorse buitenspeler staat naar verluidt hoog op het lijstje van directeur voetbalzaken Marc Overmars, maar volgens de Russische trainer doet zijn pupil er beter aan om te gaan spelen in een andere competitie.

Ödegaard werd anderhalf jaar door Real Madrid verhuurd aan sc Heerenveen en kwam het afgelopen seizoen op uit voor Vitesse. Het contract van het Noorse talent in Madrid loopt nog door tot medio 2021 en Ajax zou er wel oren naar hebben om die verbintenis af te kopen. Slutsky denkt dat het tijd is voor Ödegaard om ervaring op te doen in een andere competitie dan de Eredivisie.

“Een zwaardere competitie verhoogt zijn weerstand en is beter voor zijn ontwikkeling'', reageert Slutsky in het Algemeen Dagblad. “Ajax wint tachtig procent van de wedstrijden zonder al te veel inspanning. Wat leert Martin dan? Ajax is een goede club. Hij kan dat niveau aan. Hij kan op den duur bij de beste clubs ter wereld spelen. Maar hij moet zich nu verder ontwikkelen. Hij voetbalt nu al drie seizoenen in Nederland. Dan is hoge weerstand in een zware competitie beter.”

Bij het programma Voetbalpraat op FOX Sports liet commentator Leo Driessen weten dat Real Madrid Ödegaard niet wil verkopen. “Maar ze kunnen hem ook voor twee jaar huren , zo heb ik begrepen. En trouwens, voor een jaar, verder moet je niet meer kijken tegenwoordig”, aldus Driessen. “Ik denk dat Ajax er echt alles op in zal zetten om hem te kopen. Hij kan op de positie van Hakim Ziyechspelen, maar uiteindelijk kan hij ook centraal op het middenveld spelen want hij is zó balvast”, reageerde zijn collega Vincent Schildkamp.