MLS schorst Zlatan Ibrahimovic vanwege ‘gewelddadig gedrag’

Zlatan Ibrahimovic mag in de Major League Soccer voolopig niet in actie komen. De Zweedse aanvaller van Los Angeles Galaxy is geschorst voor een actie in de wedstrijd tegen New York City vorige week. De MLS laat weten dat Ibrahimovic voor de komende twee wedstrijden geschorst is.

Ibrahimovic ging in de fout in de wedstrijd tegen New York City op 11 mei. Bij een 0-2 achterstand in het StubHub Center was de ex-Ajacied zijn frustraties niet de baas na een gemiste doelpoging. Hij greep doelman Sean Johnson bij zijn keel, waarop beide spelers naar de grond gingen. Zowel Ibrahimovic als de keeper kreeg geel, maar daar liet de MLS het niet bij..

?? | Doelman Sean Johnson komt niet ongeschonden uit deze 'knuffel' met Zlatan Ibrahimovic. pic.twitter.com/KWJUS8SyyX — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 mei 2019

De reglementen van de Amerikaanse competitie staan toe dat een commissie ook na een beoordeling van de arbitrage over mag gaan tot een schorsing. Dit wordt alleen gedaan wanneer de commissie de overtreding zwaar genoeg vindt voor een schorsing van ten minste twee duels.

Zodoende moet Ibrahimovic zijn actie alsnog bekopen met een schorsing. Hij is voor de komende twee duels vanwege ‘gewelddadig gedrag’ uitgesloten van deelname en moet zodoende de thuiswedstrijden tegen Colorado Rapids (19 mei) en Orlando City (24 mei) aan zich voorbij laten gaan.