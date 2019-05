Kieft: 'Van Gaal denkt nog steeds dat Ajax de CL won dankzij hem’

Dat Erik ten Hag de Rinus Michels Award heeft gewonnen als beste trainer van het afgelopen Eredivisie-seizoen is volgens Wim Kieft terecht. De oud-international merkt in zijn column voor De Telegraaf op dat de Ajax-trainer bescheiden is, in tegenstelling tot een hoop collega-trainers. Kieft prijst daarnaast de belangrijke rol die Daley Blind het afgelopen seizoen vervulde bij Ajax.

“Waar veel van Ten Hags collega’s daadwerkelijk geloven dat succes slechts aan hen is te danken en ze te pas en te onpas schreeuwen hoe goed ze wel niet zijn”, schrijft Kieft. “Louis van Gaal denkt nog steeds dat Ajax de Champions League in 1995 heeft gewonnen dankzij hem. Is niet zo. Ajax pakte die prijs door een geweldige mix van talent en ervaring, door De Boertjes aan de ene kant en Frank Rijkaard, Danny Blind en Jari Litmanen aan de andere kant.”

Volgens Kieft is het en misvatting dat trainers spelers beter maken. “Technisch kunnen ze volwassen spelers niets leren, misschien tactisch een beetje. Maar toch niet hoe je een bal moet aannemen, schieten of koppen? Dat is talent. Of wanneer je wel of niet moet instappen. Spelers maken elkaar beter”, aldus Kieft. “Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn grote talenten en vormden bij Ajax een ideale mix met ervaren spelers als Blind en Dusan Tadic. Hun routine is belangrijk geweest, waarbij routine vaak ten onrechte wordt gekoppeld aan leeftijd. Het gaat erom wat iemand heeft meegemaakt, hoeveel vlieguren hij erop heeft zitten op het hoogste niveau.”

Kieft noemt Blind een ‘belangrijke schakel’ in het succes van Ajax. De Ajacied is op zijn eigen manier een leider, vindt de oud-international. “Toen ik de huldiging van Ajax bekeek, vertoonde Daley ook heel normaal gedrag. Zoiets krijg je van huis uit mee. Hij is een sympathieke jongen, die een goede rol speelt en het goede voorbeeld geeft. Met zo iemand in de spelersgroep is er geen ruimte voor opgeblazen egocentrische eikels, die van gekkigheid allerlei fratsen uithalen. Ook Tadic vervult zo’n voorbeeldrol. Dat maakt dit Ajax ook zo leuk om naar te kijken.”

Kieft merkt op dat Ajax de afgelopen jaren niet over spelers zoals Blind en Tadic beschikte. “Nu zulke spelers wel rondlopen, zie je in welke enorme stroomversnelling de ontwikkeling van talent zich voltrekt. Bijkomstig is dat het niveau tijdens al die trainingsuren hoger ligt dan bij gewone competitieduels. Ook dat is een extra prikkel voor de ontwikkeling van talent.”