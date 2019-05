‘Ten Hag kiest nieuwe assistent; andere functie voor Winter’

Erik ten Hag voegt voor komend seizoen Michael Reiziger toe aan de technische staf van Ajax. De oud-international had het afgelopen seizoen samen met Winston Bogarde Jong Ajax onder zijn hoede. Zijn overstap naar het eerste elftal van Ajax is het gevolg van het vertrek van Alfred Schreuder, afgelopen seizoen de rechterhand van Ten Hag. Medio maart werd bekend dat Schreuder volgend seizoen aan de slag gaat als trainer van TSG Hoffenheim.

Ajax meldde eerder al dat Christian Poulsen volgend seizoen aan de technische staf van Ten Hag zal worden toegevoegd, daar komt Reiziger volgens De Telegraaf nu bij. De krant meldt tevens dat er voor Aron Winter een andere functie binnen Ajax wordt gezocht. Winter was het afgelopen seizoen een van de assistenten van Ten Hag. Richard Witschge blijft als assistent-trainer wel aan het eerste elftal verbonden. De clubleiding van Ajax is volgens het dagblad zeer te spreken over de ontwikkeling die Reiziger heeft laten zien bij het tweede elftal in de Keuken Kampioen Divisie. De oud-verdediger heeft zijn staf inmiddels al ingelicht over zijn stap naar het eerste elftal.

Ten Hag kreeg vrijdag de Rinus Michels Award, de prijs voor de beste trainer van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Bij het in ontvangst nemen van de trofee, bedankte hij zijn assistenten. “Je doet het nooit alleen. Ik heb een geweldige staf. Maar je hebt binnen een club nog zoveel meer pijlers. Ik moet zeker ook de jeugdopleiding van Ajax noemen”, aldus de trainer van Ajax. De Amsterdammers vielen bij de uitreiking in Zwolle nog een keer in de prijzen. Hoofd opleiding Saïd Ouaali ontving de Rinus Michels Award voor beste jeugdopleiding.