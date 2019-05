‘Vitesse is dé club die zich moet plaatsen, zij hebben veel hogere begroting’

FC Utrecht heeft vanwege een zesde plek in de eindrangschikking van de Eredivisie nog uitzicht op Europees voetbal. Om door te stoten naar de Europa League zal er in de play-offs in eerste instantie wel afgerekend moeten worden met Heracles Almelo, waarna er nog een confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen FC Groningen en Vitesse wacht. Heracles-trainer Frank Wormuth merkte de Domstedelingen al aan als de favoriet om de play-offs te winnen, maar hier wil Dick Advocaat niets van weten.

“Zegt de trainer van Heracles dat wij favoriet zijn? Nou, dat lijkt me niet. Misschien zegt hij dat omdat we twee keer met ruime cijfers van ze hebben gewonnen. Maar over het algemeen is Vitesse natuurlijk dé club die zich via de play-offs moet plaatsen voor Europees voetbal. Zij hebben een veel hogere begroting dan wij”, tekende het Algemeen Dagblad vrijdag tijdens een persmoment op uit de mond van de trainer van FC Utrecht.

De oefenmeester hoopt zijn periode in de Galgenwaard af te kunnen sluiten met een ticket voor Europees voetbal, maar zal het zaterdag op bezoek bij Heracles wel zonder Willem Janssen moeten doen. De aanvoerder is namelijk geschorst naar aanleiding van de play-offs van vorig seizoen: “Belachelijk. Laat hem dan die schorsing aan het begin van het seizoen uitzitten. Dit is toch gek?”, is Advocaat stellig.

Voor Advocaat vormen de laatste wedstrijden van het seizoen een kleine afscheidsronde, daar hij in de zomer zal worden afgelost door John van den Brom. De 71-jarige oefenmeester wil hier echter niet al te veel bij stilstaan: “Dat vind ik helemaal niet zo bijzonder. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Wat ik vind is dat het begin hier bij Utrecht heel lastig was en dat we na zeven wedstrijden iets van zes punten hadden. We zijn daar goed van teruggekomen denk ik. We hebben het seizoen goed afgesloten. Nu kunnen we het nog mooier maken.”